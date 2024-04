Vincenzo Schettini, chi è il compagno Francesco/ “Prima di lui rincorrevo la serenità”

Vincenzo Schettini, alla scoperta del compagno Francesco: come si sono conosciuti i due

Nella vita di Vincenzo Schettini ha trovato grande spazio l’amore. Francesco è il compagno del fisico e star dei social. Un amore che unisce i due da diversi anni. Se la carriera del professore è ormai cosa conosciuta, meno persone sono invece a conoscenza della sua vita privata. Da quello che sappiamo, Schettini è sentimentalmente legato a un uomo di nome Francesco fin dal lontano 2007. Francesco, classe 1983, dovrebbe essere occupato nel settore del recupero crediti, un’occupazione dunque ben distante da quella di Vincenzo, che invece fa il professore (oltre che sui social) in una scuola di Bari.

Concertone Primo Maggio 2024 ospiti, spuntano grandi nomi/ Da Piero Pelù a Dargen D'Amico

Ma sarebbe proprio Bari la città nella quale Vincenzo e Francesco si sono conosciuti anni fa. “Lui è qualcosa che io non sono, mi ha dato la serenità che rincorrevo quando ero alla ricerca di un compagno – ha rivelato lo stesso Vincenzo Schettini in una intervista a CultWeb – Lui ha cura della mia crescita, mi aiuta nei momenti difficili. Anche il successo è pieno di sfaccettature. E lui mi sta accanto con garbo, mi consiglia ma mi lascia molto libero, mi dice bravo ma mi aiuta se può“.

Chi è Vincenzo Schettini, il professore di fisica più amato / "Io e il mio compagno non possiamo adottare"

Vincenzo Schettini sogna un figlio con il compagno Francesco

Il grande desiderio per Vincenzo Schettini è quello di costruire una famiglia con il suo compagno Francesco. I due infatti hanno ammesso di aver incontrato delle difficoltà nelle pratiche di affido in Italia, un problema purtroppo molto comune. In una intervista rilasciata a Vanity Fair, Vincenzo Schettini ha rivelato come sono cambiate le cose dopo l’annuncio della sua omosessualità: “Sono in terapia con me stesso. Quando riusciamo a essere vulnerabili, riusciamo a mostrare le nostre debolezze perché le condividiamo con gli altri che iniziano a essere più propensi all’ascolto e a essere più collaborativi. Non è stato però facile, è stato duro soprattutto negli anni della mia post-adolescenza, come quando ho fatto coming out con i miei genitori in anni in cui non era facile parlare di una cosa del genere

Monia La Ferrera e Josh Rossetti prossimi concorrenti di Temptation Island?/ La risposta spiazzante

Dal 16 aprile in seconda serata Vincenzo Schettini sarà alla guida su Rai2 con La fisica dell’amore, un programma in cui il divulgatore racconterà ai ragazzi come affrontare con coraggio le sfide emotive della vita attraverso esperimenti di fisica. Vedremo se ci sarà margine anche per ascoltare qualche racconto inedito di Vincenzo Schettini sul compagno Francesco.











© RIPRODUZIONE RISERVATA