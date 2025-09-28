Vincenzo Schettini, chi è il professore di fisica più famoso del web? Il lavoro da insegnante e poi quello da divulgatore che lo ha portato in tv

Vincenzo Schettini, volto de “La fisica dell’amore”, programma televisivo molto amato, è un professore di fisica e personaggio tv, conduttore ma anche attore e comico. Vincenzo, infatti, è in teatro con numerosi spettacoli che mescolano la sua passione per la scienza a quella per la recitazione. Ma chi è il professore di fisica più famoso del web? Professore di fisica e content creator, Vincenzo Schettini è diventato noto ai più per i suoi video divulgativi pubblicati sui social nei quali spiega la scienza.Originario di Como, ma cresciuto in Puglia, da dove i genitori provengono, Vincenzo è anche un amato conduttore televisivo con “La fisica dell’amore”, nonché talentoso musicista.

Cristiana Capotondi, chi è: "Ero difficile da gestire"/ A 13 anni l'esordio in tv: "C'era pressione ma..."

Dopo la laurea in fisica con specializzazione in didattica della fisica, Vincenzo Schettini ha iniziato a insegnare, fondando nel 2015 il canale YouTube “La fisica che ci piace”, pubblicando esperimenti scientifici e delucidazioni per gli studenti alle prese con lo studio della materia. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo libro ma prima ancora ha ottenuto un successo importante proprio grazie ai social, tanto da arrivare in tv con “La fisica dell’amore”.

Michela Ansoldi, figlia di Iva Zanicchi/ "Non la portavo spesso con me, soffriva la lontananza"

Vincenzo Schettini, chi è: “Mi sono a lungo sentito sbagliato”

A chi continua a chiedere se Vincenzo Schettini abbia lasciato il mestiere da insegnante, lui replica così: “Non solo non ho lasciato il mestiere di prof, ma lo sto portando, con un briciolo di sperimentazione, anche fuori dalla scuola: in TV, in teatro, nei libri, nei progetti dedicati ai bambini”. Le parole, arrivate sui social, confermano dunque il suo grande amore per la divulgazione ad ogni grado.

Nel 2025 il professore ha fatto coming out, raccontando di essere omosessuale. A Vanity Fair ha rivelato infatti: “A lungo mi sono giudicato e sentito sbagliato perché ero diverso dagli altri. Poi ho capito che nessuno di noi è sbagliato, ognuno ha la sua fisicità e la sua unicità”.

Sonia Mattalia e Alessio Loparco, matrimonio dopo Temptation Island?/ Salta la proposta, ma c'è un motivo