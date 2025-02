Francesca Michielin preferisce la Juventus, il commento post partita della cantante

In questi giorni si mischiano in Italia due delle più grandi passioni di tutti i cittadini, il calcio e il Festival di Sanremo, non solo con il campionato che continua durante il weekend più musicale dell’anno ma soprattutto con le competizioni europee che hanno visto partecipare Juventus, Milan e Atalanta e che oggi vedrà invece giocare la Roma in trasferta contro il Porto.

Il calcio è una passione che unisce gran parte degli italiani e come è normale che sia anche molti dei cantanti in gara a Sanremo 2025 che proprio su questo argomento sono stati protagonisti di commenti sui loro profili social o di vere e proprie interviste anche a sfondo calcistico, negli ultimi giorni a far parlare di sé anche nel mondo sportivo è stata Francesca Michielin che dopo l’esibizione di martedì sera ha commentato la vittoria della sua Juventus. “E intanto la Juventus ha vinto, almeno una gioia”.

La cantante non ha mai nascosto di essere una tifosa bianconera con diverse foto con la divisa della Juventus e numerosi commenti su X nei quali commentava la partita o gli arbitraggi, questa volta Francesca Michielin si è espressa tramite Threads, dopo la vittoria 2-1 contro il PSV in Champions League ricevendo numerosi commenti di fan e di tifosi juventini che apprezzavano la sua dichiarazione.

Tra questi uno su tutti ha spiccato tanto da ricevere una risposta fa parte della Michielin, nel commento veniva chiesto alla cantante se preferisse vincere Sanremo o vedere la sua Juventus vincere la Champions League, la risposta è stata inaspettata per qualcuno che ipotizzava venisse data più importanza alla propria carriera musicale e invece Francesca Michielin ha risposto senza esitazione, “Io rispondo comunque con la Champions”.

Rose Villain all’opposto di Francesca Michielin, ecco cosa sceglie tra Inter e Sanremo

Come già detto oltre a Francesca Michielin anche altri cantanti in gara a Sanremo hanno sempre dimostrato la loro fede calcistica tra questi sicuramente Rose Villain che non ha mai nascosto il suo amore per l’Inter tanto da aver partecipato alla realizzazione della canzone in onore della vittoria della seconda stella insieme a Tananai e Madame.

Poco prima dell’inizio del Festival e che Francesca Michielin commentasse la vittoria delle Juventus in Champions League, era stata rivolta una domanda alla cantante milanese riguardo la sua Inter, in particolare se accetterebbe di vederla giocare in Serie B in cambio di vincere Sanremo, a differenza della sua collega juventina però Rose Villain ha dichiarato, “Mi spiace per l’Inter…Forza Inter… però…ciao!”, facendo intendere che non si farebbe problemi ad accettare.

Un altro artista che spesso unisce la sua arte con la sua passione verso il calcio è Bresh, rapper e cantante genovese e super tifoso del Genoa, con un passato nella curva del grifone, e che ha scritto anche canzoni dedicate alla maglia rossoblù della sua squadra, su tutte “Guasto d’amore” che è diventato un secondo inno per il Genoa e per la sua curva che lo canta prima dell’inizio di ogni partita con fumogeni accesi che riempiono lo stadio.

Gli è stato chiesto se preferisse vedere vincere lo scudetto al suo Genoa o che lui vincesse Sanremo, senza alcuna esitazione Bresh non ha tradito la sua prima fede rispondendo “Vincere il Festival o lo scudetto del Grifone? Ma è chiaro: lo scudetto!”