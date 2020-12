Vincitore All Together Nos 2020, chi è?/ Eki in pole, ma Antonio Marino…

Chi sarà il vincitore di All Together Now 2020? L’attesa sta per finire. Questa sera, in prima serata su canale 5, al termine della finalissima di All Together Now 2020 che sarà condotta da Michelle Hunziker, sarà decretato il vincitore del game show musicale che porterà a casa 50mila euro. Sono sette i concorrenti che, questa sera, si sfideranno in una serie di sfide ad eliminazione. Davanti al muro e alla giuria fissa formata da Rita Pavone, J-Ax, Francesco Renga e Anna Tatangelo saranno: Kam “Eki” Cahayadi, Dalila Cavalera, Silvia Rita Iannone, Domenico Iervolino, Antonio Marino, Alessio Selvaggio e Savio Vurchio. Solo uno, tuttavia, trionferà. Chi sarà, dunque, il concorrente che riuscirà a conquistare la vittoria e a portare a casa il montepremi?

VINCITORE ALLA TOGETHER NOW 2020: EKI TRIONFA SU TUTTI?

In pole position per la vittoria di All Together Now 2020 c’è Kam “Eki” Cahayadi che ha emozionato tutti non solo con la sua voce, ma anche con la sua storia. Michelle Hunziker e Anna Tatangelo non hanno nascosto l’emozione di fronte alla sua incredibile voce. Eki spera di poter vincere per pagare le spese d’istruzione delle nipotine che vivono a Giacarta. A contendergli la vittoria, però, potrebbe essere Antonio Marino che ha dalla sua parte, esattamente come Eki, sia il Muro Umano che la giuria fissa. Chance anche per Alessio Selvaggio che, da X Factor, è sbarcato nel game show musicale di canale 5 strappando applausi sia da parte della giuria che del muro, ma anche da parte dei telespettatori. Il vincitore di All Together Now 2020, dunque, sarà uno tra Eki, Antonio Marino e Alessio Selvaggio o ci sarà un colpo di scena? Lo seguiremo questa sera.



