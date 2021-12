Vincitore All Together Now 2021, chi è?/ Il campione si “nasconde” tra i 7 finalisti

All Together Now 2021 entra finalmente nella fase clou e questa sera, domenica 19 dicembre, scopriremo il nome del vincitore di quest’edizione. Sono sette i concorrenti finalisti a contendersi il titolo di campione, in una stagione che ha regalato grandi emozioni, storie appassionanti e soprattutto talenti sopraffini. Ecco perché non è affatto facile azzardare un pronostico sul possibile vincitore di All Together Now 2021, a maggior ragione se i finalisti hanno tutti le carte in regola per portarsi a casa la vittoria finale.

Ricordiamo che in gara ci sono ancora Vincenzo Cantiello, Carola Campagna, Jalisse Bascià, Michelle Perera, Giacomo Voli, Michelangelo Falcone, Samir Abass e che questa sera li rivedremo all’opera nella sfida più importante della stagione. Come sempre ritroveremo tra i giudici i mitici J-Ax, Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga.

Vincitore All Together Now, chi é? In palio 100.000 euro

Il vincitore di All Together Now 2021 si aggiudicherà il montepremi finale di 100.000 euro. Ricordiamo che la terza edizione del programma è stata vinta da Cahayadi “Eki” Kam, un talento che alla vigilia non era di certo il favorito alla vittoria finale. Vedremo se questa sera ci sarà qualche outsider tra i nomi dei finalisti, di sicuro sarà un’ultima puntata appassionante ed equilibrata.

Sul web cresce l’attesa per scoprire chi di loro conquisterà il titolo di vincitore al termine di questa puntata, all’interno della quale verrà dedicato un grande applauso a tutti coloro i quali hanno partecipato a quest’edizione condotta da Michelle Hunziker. Da Gaetano Schettini a Giovanni Arichetta, passando per Priscilla Cattaneo, Alice Cignoni, Gloria Tumbarello, Carlotta Loretucci e Matteo Stranieri.

