Vincitore All Together Now, La Supersfida/ Chi è? Veronica Liverati verso la rivalsa

Dopo una serie di sfide tra quelli che sono stati i campioni di queste prime due edizioni di All Together Now, si è arrivati alla proclamazione di 4 finalisti. Gregorio Rega, Veronica Liverati, Arianna Cleri e Daria Biancardi si giocano l’ambito primo posto tra i campioni. È proprio Veronica l’ultima a conquistare un posto tra i finalisti e la prima a dare il via all’ultima fase di questa Supersfida. Memore di quanto accaduto nella prima edizione, la cantante vuole replicare quella che è stata la finale e, dunque, sfida proprio Gregorio Rega. La determinazione è tale da commuovere con la sua esibizione gran parte del Muro che, infatti, la premia con la vittoria di questa prima manche. Giocherà la finalissima contro la vincitrice dell’altra sfida.

Veronica Liverati contro Daria Biancardi: chi vincerà?

Rimangono dunque in gioco per la vittoria di All Together Now Arianna Cleri e Daria Biancardi. Due cantanti dalle caratteristiche molto differenti: una molto potente dal punto di vista vocale, l’altra con grandi doti interpretative. E infatti Arianna non punta soltanto sugli acuti ma anche sull’interpretazione con un brano di Claudio Baglioni, Avrai. Arianna lascia poi il palco a Daria che, ancora una volta in questa Supersfida, mostra tutta la sua potenza con un brano questa volta italiano: Gloria. La parola passa al Muro che, non senza titubanze, premia Daria Biancardi. La finalissima si giocherà, dunque, tra Veronica e Daria: chi sarà la vincitrice?



