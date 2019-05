Vincitore Amici 2019, chi è/ Giordana Angi strappa la vittoria ad Alberto Urso?

Chi è il vincitore del serale di Amici 2019?

L’attesa è finita! Oggi, sabato 25 maggio, in prima serata su canale 5, andrà in onda la finalissima del serale di Amici 2019 al termine della quale sarà decretato il vincitore della 18esima edizione del talent show di Maria De Filippi. Ad aver conquistato l’ambita finale sono stati i cantanti Giordana Angi e Alberto Urso e i ballerini Rafael e Vincenzo Di Primo. Quattro talenti assoluti che, nel corso dei mesi, hanno sfoggiato il loro talento e migliorato le proprie qualità grazie agli insegnamenti dei maestri, ma chi vincerà? Secondo i pronostici degli scommettitori, la vittoria sarà una sfida a due tra Alberto e Giordana che è riuscita a conquistare la finalissima nonostante Rudy Zerbi non abbia mai avuto molta fiducia nel suo talento. Tra i due, però, gli scommettitori puntano tutto su Alberto. Sarà davvero lui il vincitore?

Pronostici vincitore di Amici: il parere degli ex allievi

Quattro finalisti per una sola vittoria. Per Vincenzo Di Primo, Giordana Angi, Alberto Urso e Rafael Quenedit è arrivato il momento di tirare fuori le unghie e dimostrare di avere le carte in regola per portare a casa l’ambito trofeo. Ad oggi, il grande favorito come vincitore di Amici 2019 resta Alberto, ma per gli ex allievi, potrebbe esserci una clamorosa sorpresa. Secondo Ludovica Caniglia, Alvis, Jefeo e Mameli a trionfare potrebbe essere Giordana la quale ha ricevuto anche un augurio molto ironico da Mameli: “Io ovviamente non posso non votare la mia SandraGiordana! Mi raccomando porta a casa i soldi che ne abbiamo bisogno. Ti voglio bene, il tuo Raimondo!”. Tish, invece, punta tutto su Alberto. Chi vincerà, invece, il circuito danza? Per gli ex allievi, a vincere dovrebbe essere Vincenzo che ha dimostrato maggiore versatilità. Andrà davvero così?





