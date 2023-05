Vincitore Amici 2023, chi è?/ I pronostici: Angelina favorita su tutti, Isobel e Mattia…

Chi vincerà Amici 22 tra Angelina, Wax, Mattia e Isobel? I pronostici

Chi vincerà il serale di Amici 2023? A pochi giorni dalla finalissima, che andrà in onda domenica sera, 14 maggio, in diretta su Canale 5, non mancano i pronostici su chi tra i quattro allievi rimasti in gara arriverà a sollevare l’ambita coppa da vincitore. A sfidarsi in finale saranno Angelina Mango, Wax, Isobel Kinnear e Mattia Zenzola, due cantanti e due ballerini, tra i quali ci sono dunque i due vintori di categoria.

Ricordiamo, infatti, che, come avvenuto per le ultime edizioni di Amici, ci sarà un vincitore per ognuna delle due categorie (ballo e canto). A quel punto ci sarà poi lo scontro finale tra i due prescelti per scoprire chi è il vincitore assoluto di Amici 22. Ma cosa ci dicono i pronostici? Chi per il pubblico riuscirà a vincere la sua categoria e anche il programma?

Angelina favorita alla vittoria di Amici 2023?

Partendo dal canto, la sfida sembra essere più scontata. Tra Wax e Angelina, secondo alcuni sondaggi che da giorni vanno avanti sui social tra le varie fanpage dedicate alla finale di Amici 22, a vincere la categoria canto sarà l’allieva di Lorella Cuccarini. Angelina ha dato prova in questi mesi di essere molto amata dal pubblico, assicurandosi anche il titolo di preferita TIM in varie occasioni. Indizio che sembrerebbe assicurarle la vittoria, almeno nel circuito canto.

Diversa è invece la situazione per il ballo, dove lo ‘scontro’ tra Isobel e Mattia è più combattuto e paritario. La ballerina australiana è amatissima dal pubblico, ma lo stesso vale per Mattia, che ha dalla sua una conoscenza più lunga con i telespettatori, essendo per lui questo il secondo anno ad Amici. Sembrerebbe tuttavia Isobel un passo avanti nei sondaggi per la vittoria del circuito ballo. Questo la vedrebbe dunque contrapposta ad Angelina nella sfida finale per il vincitore assoluto che, ancora secondo i sondaggi social, sarebbe al momento proprio la figlia del compianto Pino Mango.

