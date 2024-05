Vincitore Amici 2024, chi è?/ Cinque finalisti: Petit favorito, Sarah vola per i social: pronostico

Amici 2024, chi è il vincitore? Sempre più certo il trionfo di Petit

Manca poco alla finale di Amici 2024, chi sarà il vincitore di questa edizione? Dopo la registrazione e le relative anticipazioni trapelate è possibile fare dei pronostici più dettagliati su chi sia il favorito alla vittoria del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Andando con ordine e partendo dalle certezze dalla anticipazioni sulla semifinale che andrà in onda, eccezionalmente, di domenica 12 maggio si scopre che i finalisti sono cinque.

Holden non merita la finale di Amici 2024?/ La stampa lo boccia, ma i fan festeggiano: il verdetto

Saranno cinque, dunque, i ragazzi che si condenderanno la vittoria finale. Dalle anticipazioni riportate da SuperGuidaTv si apprende che al termine delle tre manche di puntata i primi tre ragazzi ad accedere immediatamente in finale sono stati, nell’ordine, Marisol, Dustin e Petit. In ballottaggio dunque sono finiti Holden, Mida e Sarah ed il cantate degli Zerbi-Cele è stato il primo salvato della giuria. Marisol, Dustin, Petit ed Holden sono i primi quattro finalisti di Amici 2024 certi, a cui si aggiungerà un quinto tra Sarah e Peti. Fatte queste dovute premesse andiamo a scoprire chi è il vincitore di Amici 2024. Per gli scommettitori il super favorito è uno solo Petit. Il giovane rapper napoletano il cui vero nome è Salvatore Moccia sta popolando con la sua hit Mammamì. La sua vittoria nei siti di scommesse è quotata a 1.85.

Amici 2024, Sarah "terza incomoda" tra Marisol e Petit?/ "Eravamo amiche, poi..."

Vincitore Amici 2024, chi è? Sul podio Petit, Sarah e Marisol: il pronostico

Secondo le quotazioni degli scommettitori il vincitore di Amici 2024 è Petit seguito al secondo posto dalla rivelazione Sarah Toscano (quotata 2.25) seguita da Marisol (quotata 4.00) mentre scivola fuori dal podio il favorito della viglia Holden (5.50) lontanissimi Dustin e Mida, quest’ultimo a rischio eliminazione con Sarah Toscano.

Diverso invece è il podio per i social, grazie soprattutto alla sua hit Sexy Magica ed al percorso nella scuola da settembre al serale la favorita alla vittoria è Sarah seguita a ruota da Petit ed Holden. Oltre al vincitore ci saranno anche i singoli vincitori dei vari circuiti per il ballo si contendono il primo posto Dustin e Marisol mentre gli altri sono tutti cantanti.

Petit: "Non ho mai preso lezioni di canto.."/ La confessione ad Amici 2024 spiazza il web!

© RIPRODUZIONE RISERVATA