Vincitore Amici 2024, chi è il favorito al serale?/ L’ultima classifica penalizza Holden: i pronostici

Chi sarà il vincitore del serale di Amici 2024? I pronostici dopo le nuove classifiche e prove

Con l’inizio del serale di Amici 2024, sono anche ufficialmente partiti i pronostici su chi sarà il vincitore della nuova edizione del talent. Una serie di indizi e di risultati ci portano a capire chi, realmente, avrà la capacità di arrivare alla finale e conquistare la vittoria e chi, invece, ha un percorso molto più arduo davanti. Di certo tra i favoriti finora spicca Holden, allievo di Rudy Zerbi i cui singoli sono amatissimi dal pubblico, al punto da ottenere i numeri più alti in fatto di ascolti.

AMICI 23 SERALE 2024, 1a PUNTATA/ Diretta, eliminati Kumo e Ayle: al ballottaggio salva Lil Jolie

La vittoria di Holden non è però così scontata, e a dimostrarlo è stata anche l’ultima classifica redatta proprio da pubblico di Amici 2024. In settimana è stata registrata una puntata speciale del talent, durante la quale c’è stata una gara extra tra i 13 allievi rimasti in gioco. Il risultato di questa classifica ha sorpreso molti telespettatori e anche i ragazzi in gara.

Gaia e Mida si sono lasciati ad Amici 2024/ Lei piange e lo implora: "Non posso lasciarti andare", lui gela

Dustin scavalca Holden, Martina alle costole: chi è più vicino alla vittoria di Amici 2024

Holden è riuscito a classificarsi soltanto terzo, scavalcato al secondo posto da Marisol e al primo da Dustin. Il ballerino di Alessandra Celentano si mostra per la prima volta come un reale candidato alla vittoria del serale di Amici 2024, e come il rivale da battere per tutti gli altri ballerini in gara. Holden, in quanto a cantanti, è dunque primo, ma è seguito ad una sola posizione di distanza da Martina. La cantante del team di Anna Pettinelli sta ottenendo, d’altronde, sempre più consensi da pubblico e critica, e lo stesso Holden ha ammesso di temerla molto.

Amici 2024, Gaia De Martino in crisi con il maestro Raimondo Todaro/ "Non mi sento valorizzata..."

Dustin, Holden e Martina appaiono, arrivati alla seconda serata del serale di Amici 2024, i favoriti alla vittoria, o comunque i più vicini alla finale. Certo, mancano ancora molte puntate alla proclamazione del vincitore, quindi tutto è ancora possibile, anche inaspettati stravolgimenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)













© RIPRODUZIONE RISERVATA