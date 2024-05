Vincitore Amici 2024, chi è?/ Il pronostico: Petit trionfa Sarah scivola al secondo posto

La finale di Amici 2024 è alle porte e la curiosità del pubblico su chi vincerà questa edizione è sempre più forte. Nella serata di ieri, Maria De Filippi ha annunciato i finalisti che si sono rivelati essere: Sarah Toscano, Mida, Holden, Petit, Marisol e Dustin.

Chi sarà il vincitore di Amici 2024 tra loro? Stando agli ultimi sondaggi sul web Marisol potrebbe vincere la categoria di ballo, ma a trionfare nel programma Petit con il più alto numero di voti. A seguire anche Holden mentre Sarah, che era prima nelle classifiche dei giorni scorsi, scivola al secondo posto. Come riporta Biccy, ecco le previsioni di Sisal, Gold Bet e Better.

Primo posto, Petit: 1,9 | 1,8 | 1,8

Secondo posto, Holden: 3,5 | 3,5 | 3,5

Terzo posto, Marisol: 5 | 4,5 | 4,5

Quarto posto, Sarah: 7,5 | 4,5 | 4,5

Quinto posto, Dustin: 9 | 9 | 9

Sesto posto, Mida: 16 | 11 | 11

Vincitore Amici 2024: il messaggio di Raimondo Todaro

Anche questa edizione del talent show sta per volgere al termine e, come riporta Biccy, Raimondo Todaro ha un messaggio per il futuro vincitore di Amici 2024, ma anche per tutti i finalisti in gara: “Per me meritano di arrivare all’ultima puntata Marisol e anche Dustin. Loro due sono fortissimi e credo sia bello e giusto che il vincitore della categoria si decida proprio nell’ultima puntata. “

E ancora: “Di Marisol penso che sia una forza della natura. Ho visto poche ballerine con quel potenziale e trovo che sia migliorata molto dall’inizio. Al serale ha fatto un bel cambiamento e non ha sbagliato un’esibizione. Dustin da settembre l’ho sempre messo primo, quindi lui non è una sorpresa.” L’insegnante di danza ammette: “Petit merita di arrivare al traguardo, i suoi pezzi sono freschi e allegri e sono felice quando lo ascolto. Poi metterei Mida perché se penso a una canzone colonna sonora di questa edizione per me è Rossofuoco. Io a casa ascolto più Mida che Sarah. Non meritano di arrivare infondo Sarah e nemmeno Holden”.

