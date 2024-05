Vincitore Amici 2024, chi è?/ Pronostico dell’I.A. ChatGPT: testa a testa Holden e Petit, sul podio Sarah

Pronostici vincitore Amici 2024: chi è tra i sei finalisti secondo l’Intelligenza Artificiale di ChatGPT

Mancano solo due giorni per sapere con certezza chi sarà il vincitore di Amici 2024 e nel frattempo non mancano pronostici ed i sondaggi su chi trionferà nel talent di Canale 5 tra i sei finalisti in gara: Holden, Petit, Marisol, Dustin, Sarah e Mida ed adesso l’ultimo pronostico è stato realizzato dall’Intelligenza Artificiale. Il sito di SuperGuidaTv, infatti, riporta la previsione fatta da ChatGPT le cui stime si sono basate sui trend osservati e sulla popolarità attuale dei concorrenti.

E stata così stilata una classifica che vede al primo posto come vincitore di Amici 2024 Holden con il 35% di probabilità seguiti a breve distanza da Petit con il 30%. Si posiziona sul terzo gradino del podio ma a notevole distanza, invece, Sarah con il 15%, Mida e Marisol sono entrambi al 10% di preferenze e fanalino di coda di questa classifica è Dustin con il 5% di preferenza. Insomma secondo l’I.A di ChatGPT si contenderanno la vittoria Holden e Petit: vincerà davverà uno dei due cantanti?

Vincitore Amici 2024, testa a testa Holden e Petit a notevole distanza Sarah: il pronostico

Secondo l’Intelligenza artificiale di ChatGPT il vincitore di Amici 2024 sarà uno tra Holden e Petit, percentuale nettamente più bassa per Sarah Toscano seguita da Mida e Marisol ed infine da Dustin. Di seguito è riportata la classifica con le percentuali di probabilità di vittoria.

Holden con il 35%

Petit con il 30%

Sarah con il 15%

Mida con il 10%

Marisol con il 10%

Dustin con il 5%”

Per quanto riguarda i social, invece, la classifica cambia nettamente su Twitter sembra che l’alunna più amata attualmente sia Sarah Toscano grazie anche alla sua ultima hit Sexy Magica. Spulciando su Instagram, invece, le cose cambiano e Mida risulta essere il favorito alla vittoria. Gli scommettitori invece sono certi che a trionfare sarà Petit, seguito al secondo posto da Holden e al terzo da Marisol.

