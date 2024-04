Vincitore Amici 2024: è Martina Giovannini?/ Il pronostico degli eliminati divide

Amici 2024 di Maria De Filippi, gli eliminati rilasciano la previsione sulla finale

S’infiamma la competizione della fase serale di Amici 2024, con la re-entry al talent show degli eliminati che vede Martina Giovannini tra gli altri al centro del momento. Mentre aleggia l’ipotesi di un possibile ripescaggio sul loro conto gli eliminati tra i talenti scoperti tornano al centro studio ad Amici per rilasciare la loro previsione sul conto delle tre puntate in divenire che conducono alla chiusura del talent show.

E tra i pareri favorevoli in previsione della vittoria finale nella sfida tra i circuiti canto e ballo, la favorita per gli eliminati si direbbe essere Martina Giovannini. Sale quindi la quota di candidata alla vittoria del circuito canto e la vittoria finale di Amici 2024 per la cantante allieva di Anna Pettinelli, secondo il sentiment degli ex concorrenti al talent show. Così come si rileva tra le dichiarazioni di quest’ultimi rilasciate nel daytime di Amici in onda il 30 aprile 2024.

“Ho avuto i brividi -ammette Gaia De Martino in un plauso a Martina-, credo sia maturata molto e si vede il suo cambiamento e la sincerità quando canta, non é scontata”. A farle eco é poi Lil Jolie: “sta lasciando andare la sua intensità emotiva”. E anche l’altro eliminato Nicholas Borgogni fa il tifo per Martina: “ha quella cosa in più che pensa di non avere, l’intensità emotiva”. Eppure nella gara tra gli inediti dei cantanti in corsa al talent Holden e Mida si dicono i favoriti per i consensi dell’orecchio pubblico.

Oltre Martina anche Petit fa breccia nel sentiment degli eliminati di Amici 2024

A detta degli eliminati poi c’é Petit in lizza per la vittoria ad Amici 2024 alla finale. Ed é in particolare Ayle a fare un plauso al collega cantautore: “mi viene da giudicare Petit interamente …sa quello che fa e sa tenere il palco”. E anche per Gaia De Martino il candidato é valido per la sua riconoscibilità.

Tuttavia, il pronostico degli eliminati divide il popolo nel web. Sui social, infatti, abbondano le contestazioni di chi ritiene ingiusto che si dia un parere dettato dalle simpatie e non dall’obiettività rispetto alle capacità artistiche dei candidati alla finale di Amici 2024.











