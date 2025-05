È Daniele Doria il vincitore di Amici 2025! Alla fine di una sfida particolarmente combattuta al televoto, è il ballerino a trionfare e a sollevare l’abita coppa di Amici 24. Un vero e proprio colpo di scena rispetto ai pronostici delle ultime settimane, che davano per vincitore proprio il suo rivale Trigno. Il ballerino è incredulo per la vittoria e fa i ringraziamenti di rito: “Voglio ringraziare tutti, continua a dire che per me è tutto inaspettato, nulla era scontato. Ringrazio ogni singola persona che lavora qui dentro, tutte persone dal cuore enorme. Ringrazio la maestra e dedico la coppa alla mia famiglia e dire a mio fratello che ce l’abbiamo fatta!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Alessia Pecchia, Trigno, Antonia Nocca, Francesco Fasano e Daniele Doria, chi sarà il vincitore di Amici 24?

Dopo sette mesi di sfide ed esibizioni, sono cinque i concorrenti di Amici 2025 che si sono assicurati un posto in finale e che questa sera, nel corso della puntata conclusiva, si sfideranno per sollevare la coppa del vincitore. Una coppa che, lo scorso anno, è andata a sorpresa a Sarah Toscano, che questa sera dovrà riconsegnarla per colui o colei che sarà il prossimo vincitore. Sono Alessia Pecchia, Trigno, Antonia Nocca, Francesco Fasano e Daniele Doria i concorrenti che aspirano a questo premio, che ha un valore anche economico molto importante.

Il montepremi che si aggiudicherà il vincitore Amici 2025 è di 150mila euro, a cui andrà aggiunto il montepremi di categoria, del valore di 50mila euro. E quest’anno gli occhi sono tutti puntati sui ballerini, secondo molti i veri protagonisti di questa edizione del talent. Una novità se si pensa alle statistiche del programma, che hanno premiato soprattutto i cantanti. Ma entriamo nel dettaglio del nostro pronostico sul vincitore.

Vincitore Amici 2025, ecco chi sono i due concorrenti favoriti alla vittoria secondo gli ultimi pronostici

Sì, perché al momento, dei cinque candidati alla vittoria, sono soprattutto due, secondo i sondaggi, i favoriti. Il primo è Trigno, allievo di Anna Pettinelli, che si è reso protagonista di un percorso sorprendente durante il serale. Il cantante, partito male nella fase del pomeridiano, è cresciuto tanto, anche in fatto di ascolti, ed è al momento tra i preferiti del pubblico a casa. L’altro concorrente che nelle ultime settimane è salito tanto in quanto a favore del pubblico è Daniele Doria. Il ballerino campano ha molto supporto, e potrebbe superare anche colei che è stata fino a qualche tempo fa la favorita in assoluto: l’amica Alessia Pecchia. Sono, dunque, Trigno e Daniele i possibili vincitori di Amici 24, almeno stando agli ultimi pronostici. Tuttavia, tutto può cambiare anche in base alle esibizioni che vedremo questa sera nel corso della finale di Amici 2025.

