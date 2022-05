Vincitore Amici 21, chi è?/ Michele fuori dal podio di Amici 2022, Sissi insidia…

Vincitore Amici 21, i pronostici danno favorito Luigi ma…

Nella finale in onda domenica 15 maggio verrà decretato il vincitore Amici 21. Sono approdati in finale durante la semifinale di sabato 7 maggio. Ci sono quattro cantanti e due ballerini. I primi sono Albe, Sissi, Luigi e Alex. I danzatori sono Michele e Serena. Per quanto riguarda la danza, la corsa verso la vittoria è a due. A contendersi il gradino più alto del podio sono Serena e Michele, due allievi molto amati. Entrambi hanno un gran numero di sostenitori. Secondo i pronostici però Michele potrebbe avere la meglio su Serena. Lui è stato il ballerino più votato al televoto in settimana. Inoltre i giudici lo hanno premiato molto spesso.

Amici 21, finale: Michele Esposito vince il ballo/ Cosa dicono i pronostici...

Per quanto riguarda il canto, a contendersi la vittoria finale sarebbero Alex e Luigi. Entrambi hanno raggiunto più del 30% nel gradimento del pubblico. Al momento in testa alle preferenze si piazzano Luigi e Alex. Non sappiamo chi dei due alzerà la coppia del vincitore anche perché entrambi sono quotati a pari merito. Sul terzo posto del podio, invece, si piazza la cantante Sissi, che in un primo momento era considerata tra le super favorita di quest’anno, ma alla fine è stata “sobbalzata” dai suoi colleghi e compagni di avventura.

Finale Amici 21, come vedere finale in streaming video/ Da Mediaset a Witty tv, anche in replica

Amici 21, Serena Carella attaccata dagli haters, Michele Esposito fuori dalla corsa a Vincitore Amici 21..

Michele Esposito vincitore Amici 21?. Il ballerino, apprezzato per il suo talento, sembrerebbe essere fuori dal podio di vincitore Amici 2022. La sua vittoria è quotata 16.00 e quindi sarebbe escluso anche dal podio finale dello show. Tuttavia Michele potrebbe avere ottime chance di vincere nella categoria danza, dove dovrà vedersela con la ballerina Serena Carella, del team di Raimondo Todaro. Michele Esposito è molto supportato sui social e c’è chi spera che possa essere lui a trionfare nella categoria del ballo.

Sissi, Amici 21: vincitore?/ Da favorita a sfavorita, o quasi: pronostici deludenti

Serena Carella è stata apprezzata per il suo percorso e per l’impegno ad Amici 2022. In molti però pensano che Serena non meritasse neppure la finale condividendo la posizione critica assunta da Alessandra Celentano. La maestra l’ha infatti più volte umiliata per le sue forme fisiche tanto che in molte occasioni Serena ha perso la pazienza definendosi stanca per la situazione. Il profilo Instagram è stato invaso da commenti al vetriolo. C’è chi ha scritto: “Si vedono i chili di troppo che hai”. Proprio Alberto e Serena, al momento, sono i due finalisti di questa edizione che sarebbero sfavoriti per il trionfo finale e quindi potrebbero essere tra i primi eliminati della finalissima di domenica 15 maggio.

Vincitore Amici 2022: Luigi e Alex si contenderanno il ballottaggio finale per il titolo e…

Chi sarà il Vincitore Amici 21? Al momento, il toto-scommesse vede in testa i cantanti che sono rimasti in gara. Alex e Luigi sono i due super favoriti per la vittoria di Amici 2022 e potrebbero contendersi il rush finale. secondo gli scommettitori, al momento Alex sarebbe sfavorito e potrebbe rimanere con l’amaro in bocca nel momento in cui Maria De Filippi annuncerà le “carte definitive” che porteranno a scoprire il vincitore. La vittoria di Alex, infatti, viene quotata a 2,00 da Sisal mentre quella di Luigi viene quotata 3,25. Il cantante allievo di Rudy Zerbi sarebbe il favorito per la vittoria finale in base a questi dati.

Ad insidiare quello che potrebbe essere il podio primo e secondo posto per la corsa a Vincitore Amici 222 di questa finale, ci pensa la cantante Sissi. La sua vittoria, a poche ore dall’ultima puntata su Canale 5, viene quotata a 3,00. Anche nei sondaggi sui social e sul web sembra che a contendersi la finale ci siano Alex e Luigi. Le prime anticipazioni sul meccanismo di domenica 15 maggio, rivelano che ci sarà spazio per la presenza di una giuria tecnica in studio. Al momento, però, non si conoscono ancora i membri di questa giuria che avrà il compito di esprimere le proprie preferenze durante la finalissima.











© RIPRODUZIONE RISERVATA