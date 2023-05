Vincitore Amici 22, chi sarà?/ Pronostici e reazioni: Isobel favorita, ma Mattia…

Vincitore Amici 22: Isobel favorita per la vittoria

La finale di Amici di Maria De Filippi andrà in onda domenica 14 maggio in prima serata su Canale 5. I quattro finalisti sono: Angelina Mango (Squadra Cuccarini-Emanuel Lo), Isobel Kinnear (Squadra Zerbi-Celentano), Wax e Mattia Zenzola (Squadra Arisa-Todaro). Due cantanti e due ballerini. Lo scorso anno è stato Luigi Strangis a vincere la ventunesima edizione del talent di Maria De Filippi.

In molti scommettono sulla vittoria della ballerina Isobel Kinnear: secondo il sito Grande Fratello Forum Free è lei la favorito alla vittoria finale. La ballerina, infatti, è in testa al sondaggio con il 42,42% dei voti, seguita da Angelina Mango con 36,36%, Mattia Zenzola con il 18,18% e ultimo Wax con il 3,03%. Durante la semifinale di domenica 7 maggio, Isobel è stata la prima a conquistare la maglietta dorata per accedere alla finale.

Anche i commenti sui social, lasciano intendere che Isobel Kinnear sia molto apprezzata dal pubblico: “Angelina è brava, Mattia pure dai, ma Isobel è perfetta” e “Uno tra Mattia, Angelina e Isobel mi va bene e secondo me vince Isobel”, sono alcuni commenti apparsi sul sito Grande Fratello Forum Free. Anche se il ballerino Mattia Zenzola può contare su un forte fandom: “Le fans di Mattia sono già pronte a fare il devasto… ora non ci sono dubbi riguardo a chi sia il vincitore” e “Immagino Mattia vincerà a mani basse”. Ricordiamo che Mattia aveva partecipato ad Amici 21, ma era stato costretto a ritirarsi per un infortunio. Lo scorso anno Raimondo Todaro lo aveva tranquillizzato lasciando intendere che ci sarebbe stato un banco per lui l’anno dopo. E così è stato. Mattia è tornato nella scuola di Amici 22 e ora si è guadagnato un posto in finale: “Amici 22 lo vorrei vinto da Mattia perché sono 2 anni che se lo merita”, ha scritto un utente su Twitter.

