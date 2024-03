Vincitore Amici 23, Holden favorito?/ I pronostici, ecco chi lo insidia per il podio

Manca pochissimo all’inizio della prima puntata del Serale di Amici e gli esperti Sisal hanno già individuato il favorito vincitore di Amici 2023. Si tratta di Joseph Carta, in arte Holden. Il figlio di Paolo Carta, noto alla musica per essere il chitarrista di Laura Pausini, e al gossip per essere suo marito, parte davanti a tutti per la finalissima in onda il prossimo 18 maggio essendo offerto in lavagnaa 1.75. Già dalle battute iniziali nella scuola targata “De Filippi”, il prodigio classe 2000, è stato capace di attirare l’attenzione del pubblico, confermandosi come uno degli allievi più amati; è inoltre stato il primo artista di Amici 2023 a conquistare due dischi d’oro FIMI con due inediti pubblicati (“Dimmi che non è un addio” e “Nuvola”). Il suo ultimo inedito “Solo stanotte” – da lui scritto e prodotto – è già un successo annunciato ed è in vetta tra tutti i nove altri inediti della scuola di Maria De Filippi. Da questa sera prenderà il via il viaggio di Holden e dei suoi compagni ad Amici 23, vedremo se riuscirà a confermare i pronostici della vigilia.

Per il titolo di Vincitore Amici 2023, Holden dovrà fare i conti con Petit, altro favoritissimo quotato a 2.75. Salvatore Moccia, questo il vero nome del cantante nel team capitanato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, potrebbe dare filo da torcere a Joseph Carta durante il serale di Amici 23.

Stando alle previsioni Mida, l’interprete del brano “RossoFuoco” esploso in streaming conquistando, lo scorso novembre, la classifica Viral 50 Globale di Spotify, completa il podio dei favoriti vincitori di Amici 23 ma, sebbene parta leggermente staccato, punta a ribaltare i pronostici. D’altronde ha già trasformato il suo successo in oro aggiudicandosi il primo disco d’oro nella scuola di Amici 23 certificato dalla FIMI e da poco certificato anche disco di platino.

Presto scopriremo anche chi tra Lil Jolie e Kumo sarà eliminato ad Amici 23 e dovrà abbandonare la casetta. Secondo gli esperti Sisal per Lil Jolie non sembrano esserci troppe chance, ma il giudizio finale spetterà soprattutto ai grandi giudici: Giuseppe Giofré, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio.

