Vincitore Amici 24: perché Trigno resta il super favorito

Con la finale del serale di Amici 24 alle porte, sale la curiosità per scoprire il nome del vincitore di un’edizione che è stata ampiamente discussa sui social, soprattutto dopo l’eliminazione di Nicolò che era considerato un finalista sicuro. Ad oggi, secondo gli esperti di scommesse, il super favorito per la vittoria di Amici 24 è sicuramente Trigno che è stato indicato anche come il vincitore perfetto anche dalla maggior parte degli insegnanti che vedono in lui l’allievo che, più di tutti, ha fatto un percorso di crescita maturando sia artisticamente che personalmente.

Con il serale, Trigno è migliorato puntata dopo puntata riuscendo a prendersi il palco e la scena con ogni esibizione. Tuttavia, secondo gli scommettitori, Trigno deve stare attento ad Antonia che, in punta di piedi, sta conquistando sempre più la fiducia dei boomkaers.

Vincitore Amici 24: trionfa un ballerino?

Se Trigno resta un super favorito per la vittoria di Amici 24, non è da escludere la vittoria di un ballerino. In finale, infatti, a sfidare i cantanti Trigno e Antonia saranno i ballerini Daniele, Alessia e Francesco. Se Francesco, secondo i bookmakers, è fuori dai giochi per la vittoria, così non è per Alessia. La ballerina di Alessandra Celentano, per Sisal, è la terza allieva che potrebbe trionfare ad Amici. Prima di lei ci sono proprio Trigno e Antonia.

Per le altre piattaforme di scommesse, invece, le super favorite sono Antonia e Alessia mentre Trigno è il terzo sul gradino delle possibilità. Per i fan, invece, la finalissima sarà sicuramente tra Antonia e Trigno. Sarà davvero così o, a sorpresa, trionferà un ballerino essendoci ben tre allievi di danza? L’ultima parola, come sempre, spetta al pubblico che voterà attraverso il televoto.