Vincitore Amici 24: Trigno sempre più favorito

La finale del serale di Amici 24 si avvicina e sale la curiosità di scoprire il nome del vincitore che sarà decretato dal pubblico attraverso il televoto. Dopo aver vinto il ballottaggio contro la fidanzata Chiara, il super favorito per la vittoria resta Trigno. Il cantante, nella scuola sin dall’inizio dell’edizione con la squadra di Anna Pettinelli, durante le puntate del serale ha conquistato sempre di più i consensi del pubblico e dei giudici Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario.

Il cantante, infatti, ha sfoggiato il suo talento, sempre più evidente dimostrando tutti i miglioramenti fatti nel corso dei mesi. Al ballottaggio per conquistare un posto in finale insieme agli altri due cantanti ancora in gara ovvero Antonia e Nicolò, Trigno, ad oggi, resta il super favorito, ma occhio alla sorpresa.

Vincitore Amici 24: Alessia potrebbe essere la sorpresa

In 24 edizioni di Amici, a trionfare, sono stati quasi sempre i cantanti. Sono pochissimi, infatti, i ballerini che sono riusciti a trionfare. Quest’anno, però, a portare a casa la vittoria, secondo il pronostico, potrebbe essere proprio una ballerina. Dopo l’eliminazione di Chiara che ha scatenato una vera protesta sui social, stanno salendo le quotazioni che vorrebbero vedere Alessia sul gradino più alto del podio.

La ballerina di Alessandra Celentano è entrata per prima nella scuola e, nonostante le varie prove e sfide che ha dovuto affrontare nel corso dei mesi, non si è mai arresa conquistando un posto nel serale dove ha dimostrato tutto il suo talento incantando tutti. Per la vittoria finale, dunque, non è da escludere una sfida tra Trigno e Alessia. Saranno proprio loro i due super finalisti? A dare filo da torcere ad Alessia, come seconda super finalista, tuttavia, potrebbe essere Antonia.

