Chi sarà il vincitore Amici 24? Il serale è ormai arrivato alla sua quarta puntata, il che vuol dire che mancano cinque settimane alla proclamazione del primo classificato di questa edizione. E le quote continuano a cambiare proprio in base all’andamento del serale stesso e, soprattutto, alla crescita che i concorrenti stanno dimostrando puntata dopo puntata. Se è vero che sarà il pubblico a casa a decidere il vincitore di Amici 24, è anche vero che, prima della finale, è la giuria a votare per l’eliminazione. Il che ci porta a restringere il campo, escludendo alcuni nomi.

Escludiamo dalla possibile vittoria Chiamamifaro, finita al ballottaggio per l’eliminazione nel corso del quarto serale di Amici 24, così come Senza Cri. Appare al momento possibile escludere anche Francesca Bosco, ballerina della squadra di Deborah Lettieri che, finora, non è riuscita a conquistare del tutto il favore della giuria.

Vincitore Amici 24, testa a testa tra Nicolò e Alessia

Lontani dalla possibile vittoria di Amici ci sono anche Trigno, cantante della squadra di Anna Pettinelli, e Chiara Bacci e Daniele Doria, ballerini del team di Alessandra Celentano. A giocarsi la possibile finale, a questo punto, sarebbero Antonia Nocca, Francesco Fasano, Alessia Pecchia, Jacopo Sol e Nicolò Filippucci. Al momento, secondo le quote Sisal, il favorito per la vittoria è proprio il cantante di Anna Pettinelli, con una quota di 3.25, e scavalca anche la favorita Alessia Pecchia, subito dopo a 3.50. Con la stessa quota della ballerina c’è il suo rivale Francesco, seguito da Antonia, con una quota di 6. Chiude la cinquina, abbastanza distaccato dagli altri, Jacopo Sol, che è quotato 12.00. Sale, dunque, notevolmente Nicolò, che ha mostrato una crescita incredibile durante queste prime puntate del serale. Resta da vedere se riuscirà a rimanere costante e, dunque, a vedersela anche con l’amatissima Alessia.