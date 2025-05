Le anticipazioni del settimo serale di Amici 24 stravolgono i pronostici per il vincitore di questa edizione e portano in vetta chi, fino ad oggi, non c’è mai stato. Fino alla scorsa settimana, i favori alla vittoria erano Alessia Pecchia e Nicolò Filippucci, ma quanto accaduto nel sesto e settimo serale ha cambiato le carte in tavola. Sì, perché ora, secondo le quote Sisal, il papabile vincitore di Amici 24 è Trigno.

L’allievo di Anna Pettinelli ha affrontato il serale in modo totalmente sorprendente, e da sfavorito è volato in vetta, assicurandosi (quasi) un posto in finale. L’underdog tra i concorrenti rimasti in gara ha ora una quota di 3.00 per la vittoria del talent, la più bassa tra i concorrenti rimasti in gara. Ma non è l’unico ad essere salito nelle quotazioni.

Vincitore Amici 24, salgono Trigno e Antonia dopo il settimo serale: tutte le quote

Subito dopo non troviamo Alessia o Nicolò, bensì Antonia Nocca (3.25). La cantante di Rudy Zerbi non ha quasi mai perso un punto nelle sfide che l’hanno vista protagonista al serale di Amici 24. Il che rende chiaro un fatto: secondo i numeri, è la cantante preferita dalla giuria. Cosa che sembra assicurarle un posto in finale. Se Trigno e Antonia sono, dunque, i favoriti alla vittoria ad oggi, subito dietro di loro, con la stessa quota di 4.00, ci sono i già citati Alessia e Nicolò, che dunque calano dopo le ultime performance al serale. Crolla a 9.00 la quota di Francesco Fasano, la cui vittoria, secondo i pronostici, si è allontanata nelle ultime settimane. Un gradino più sotto c’è il suo rivale Daniele Doria, la cui vittoria di Amici 24 è data a 20.00. Ultimo, e probabilmente eliminato al settimo serale, è Jacopo Sol, con una quota di 100.00.