A poche puntate dalla finale di Amici 24, i pronostici sul vincitore sono sempre più attivi. Nelle ultime settimane, il favorito alla vittoria è risultato essere, per le quote, Nicolò Filippucci, salito grazie ad una partenza a bomba al serale. Eppure, le ultime anticipazioni ci regalano più di uno spoiler a favore della ballerina Alessia Pecchia.

L’allieva della maestra Alessandra Celentano, a differenza di Nicolò, è sin dall’inizio una favorita alla vittoria del programma, e rimane seconda in carica anche per le attuali quote. Tuttavia, potrebbe sorpassare il ‘rivale’ dopo la puntata del quinto serale di Amici 24. A darcene un indizio è quanto accaduto nel corso delle tre manche, durante le quali Alessia è stata una grandissima protagonista.

Il primo indizio che ci fa credere che possa essere effettivamente lei il vincitore di Amici 24 è il fatto che Zerbi e Celentano abbiano deciso di schierarla per ben tre volte nel corso della puntata (nonostante la presenza di 5 allievi nella squadra), e che per tutte e tre le volte Alessia abbia vinto il punto. La giuria ha riconosciuto in lei un talento eccezionale, al punto da preferirla a Trigno, a Senza Cri e allo stesso Nicolò.

E se questo non bastasse, Elena D’Amario si è palesemente espressa a favore di Alessia Pecchia nel corso del quinto serale di Amici 24. Stando a quanto riporta SuperguidaTv, la coreografa e giudice avrebbe detto alla ballerina: “Tu mi stai facendo scoprire un nuovo modo di versatilità perché tu fai tutti gli stili di latino ed è un rischio, perché stando sempre nello stesso stile rischi di risultare sempre uguale invece tu riesci a farmi vedere in ogni esibizione un nuovo aspetto di te e sei sempre unica“. A questo va infine aggiunto che Alessia, ad oggi, è una delle preferite in assoluto del pubblico a casa. La ballerina ha, insomma, dalla sua sia la giuria che il pubblico, il che ne fa la papabile vincitrice di Amici 24.

