Vincitore Amici 24 è Nicolò Filippucci? Chi è il favorito alla vittoria finale per i pronostici

Mancano ancora alcune settimane prima della fine e della decretazione del vincitore Amici 24, tuttavia come ogni anno non mancano i pronostici degli scommettitori su chi salirà sul gradino più alto del podio. Stando a quanto riportano gli scommettitori, infatti, il vincitore Amici 24 Serale 2025 è Nicolò Filippucci, favorito alla vittoria finale con una quotazione di 2.50. E del resto il cantante di Anna Pettinelli ha già dimostrato di avere talento. Partito come favorito nella fase finale ha incantato tutti con la sua potenza vocale sia da solo, come in Running in the deep di Adele, che in duetto con TrigNO come in Diavolo in me di Zucchero e Notti Magiche di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato.

Tuttavia la vittoria di Nicolò al momento non è per nulla scontata perché, con una quotazione di poco inferiore, hanno buone chance di essere il vincitore Amici 24 Serale 2025 anche i due ballerini Alessia Pecchia e Francesco Fasano. Alessia è la ballerina di Alessandro Celentano, e che la maestra punti molto su di lei è dato dal fatto che nelle scorse puntate l’ha sempre schierata in sfida, ben in tre manche su manche. Ed anche la giurata Elena D’Amario si è sempre complimentata con la ballerina di latino americano. Anche Francesco Fasano, ballerino di Emanuel Lo è favorito alla vittoria del resto Amadeus durante una sua esibizione ha ammesso di considerarlo più un professionista che un allievo. Entrambi sono quotati a 3.75.

Chi è il vincitore Amici 24? Testa e testa tra Nicolò, Alessia e Francesco

Secondo i pronostici e le quotazioni il vincitore Amici 24 sarà uno tra Nicolò Filippucci, Alessia Pecchia e Francesco Fasano. In questa classifica secondo a netta distanza i cantanti di Rudy Zerbi Antonia Nocca, quotata a 6.00, e Jacopo Sol (16.00) e la ballerina di Alessandra Celentano Chiara Bacci. Finalini di coda i due allievi che sono a rischio eliminazione: Senza Cri, Cristina Carella e Trigno Pietro Bagnadentro. Sia l’unica cantante rimasta a Lorella Cuccarini che il cantante di Anna Pettinelli sono quotati a 66.00.