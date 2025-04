Chi sarà il vincitore di Amici 24? Una domanda che si fanno non solo i fan del talent di Maria De Filippi, ma che è stata posta anche ai concorrenti del serale. Gli autori hanno infatti chiesto agli allievi di esporsi, in forma anonima, su chi, secondo loro, vincerà la categoria ballo, la categoria canto e su chi sarà invece il vincitore assoluto di questa edizione. Ognuno ha potuto votare assegnando una pallina bianca a chi sarà, secondo lui, vincitore di categoria, e una pallina arancione al vincitore assoluto.

Alla fine delle votazioni, un nome ha avuto la meglio su tutti ed è quello di Alessia Pecchia. La ballerina della maestra Celentano ha ricevuto un totale di 9 palline, di cui due messe da lei stessa (i concorrenti avevano l’opportunità di auto votarsi). Un risultato che ha spiazzato Alessia, che si è detta molto felice de risultato, anche se “non mi aspettavo così tante palline”.

Vincitore Amici 24 sarà Alessia Pecchia? Perché i pronostici la favoriscono

Alessia Pecchia ha ricevuto sette palline dai suoi compagni: tre pensano che sarà la vincitrice della categoria ballo, le altre quattro, invece, la indicano addirittura come vincitrice assoluta di Amici 24. Un risultato che d’altronde rispecchia un po’ i sondaggi degli ultimi tempi sul vincitore Amici 24, che vedono proprio la ballerina tra i favoriti. Alessia, oltre ad essere molto amata per la sua danza, è anche una delle protagoniste del gossip in casetta, vista la sua tormentata storia con Luk3. Negli ultimi tempi, a premiarla è stato anche un televoto aperto per tutti i ballerini, che l’ha incoronata prima incontrastata. E, probabilmente, è stato proprio quest’ultimo dato a portare molti allievi a votare per lei come papabile vincitrice di questa edizione del talent.