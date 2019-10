Vincitore Amici Celebrities/ Chi è? Filippo Bisciglia favorito: Pamela Camassa lo beffa?

CHI È IL VINCITORE AMICI CELEBRITIES?

Quattro finalisti e un solo vincitore. Oggi, mercoledì 23 ottobre, in prima serata su canale 5, Michelle Hunziker condurrà la finalissima di Amici Celebrities. Al termine della serata sarà eletto il vincitore. A decretarlo sarà il pubblico che, per tutta la durata della puntata sarà chiamato ad esprimere la propria preferenza attraverso il televoto inviando un sms al numero 477.000.0 con il codice e/o il nome del concorrente (il costo massimo dell’sms è di 16 centesimi di Euro a seconda dell’operatore). Per ogni sessione di televoto sarà possibile esprimere un massimo di 5 voti. A contendersi la vittoria saranno Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Ciro Ferrara e Massimiliano Varrese. Tutti e quattro i finalisti, nel corso delle precedenti puntate, hanno dimostrato il proprio valore affrontando anche momenti difficili come Filippo Bisciglia, protagonista di una discussione con Maria De Filippi. Per il percorso fatto, tutti e quattro i finalisti meriterebbero la vittoria, ma solo uno sarà il vincitore. Chi sarà?

FILIPPO BISCIGLIA, SARÀ LUI IL VINCITORE AMICI CELEBRITIES?

Il grande favorito per la vittoria di Amici Celebrities è Filippo Bisciglia. Oltre ad essere amatissimo dal pubblico, il conduttore di Temptation Island ha dalla propria parte i pronostidi degli esperti. Goldbet, infatti, considera Bisciglia il candidato numero uno a portare a casa la vittoria. Il trionfo dell’ex gieffino, infatti, è quotato a 1,50. Tuttavia, a beffarlo potrebbe essere proprio la sua bellissima fidanzata Pamela Camassa. Con il suo talento, la showgirl è entrata nel cuore del pubblico che potrebbe piemarla regalandole, a sorpresa, la vittoria. Il suo trionfo è quotato a 3,50 esattamente come quello di Massimiliano Varrese. Quest’ultimo che ha una carriera sia come attore che come ballerino, ha dimostrato di essere un artista a 360 gradi. Sia la Camassa che Varrese, dunque, potrebbero beffare Filippo e strapaprgli la vittoria annunciata. Meno probabile, invece, è la vittoria di Ciro Ferrara il cui trionfo vale 15 volte la posta.

