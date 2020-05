Vincitore Amici Speciali, 1a puntata/ Chi è? Testa a testa tra Michele Bravi e Irama?

Pubblicità

Tutto pronto per il debutto di Amici Speciali. Questa sera, 15 maggio, su Canale 5 a partire dalle 21.30 va in onda la primissima puntata. La novità rispetto all’edizione classica è che non ci saranno eliminati. Il format prevede infatti che per ogni puntata sia proclamato un vincitore, in modo da assicurare al pubblico a casa uno spettacolo molto ricco e sempre diverso. L’attenzione è dunque puntata sui dodici talenti, già noti ai fan di Amici e non solo, che si sfideranno a suon di prove di danza e ballo. Ma chi la spunterà questa sera? In attesa di assistere alle varie performance previste, sul web i telespettatori sono già scatenati. Inutile dire che il ritorno sul palco di Michele Bravi è uno dei momenti più attesi di tutta la serata. Bravi infatti torna a cantare su una platea così importante dopo la tragedia che lo ha visto protagonista.

Pubblicità

Amici Speciali: Irama e Michele Bravi possibili vincitori? Il web dice…

Sono infatti molti i fan di Amici a puntare sulla possibile vittoria di Michele Bravi per la prima puntata di Amici Speciali. Ma c’è anche un altro cantante attesissimo dal pubblico, reduce da un silenzio abbastanza lungo: Irama. Dopo il tormentone estivo “Arrogante”, il cantante è sparito per un po’ da palchi e anche dai social, per poi tornare con un nuovo look. Questa sera potrebbe mostrarci quanto preparato musicalmente negli ultimi mesi. E tra i ballerini? Chi potrebbe aggiudicarsi la vittoria? Per molti fan a giocarsela sono Andreas Muller, che ha già partecipato a ben due edizioni di Amici, e Umberto Gaudino con i suoi movimenti “sensuali”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA