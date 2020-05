Vincitore Amici Speciali, 2a puntata/ Michele Bravi e Andreas Muller i favoriti?

Pubblicità

La diretta della seconda puntata di Amici Speciali di venerdì 22 maggio vede una nuova sfida tra le squadre Bianca e Blu. La prima puntata, con grande sorpresa e contro i pronostici, è stata vinta da Alessio Gaudino che con le sue coreografie e, soprattutto, la sua improvvisazione ha conquistato i voti più alti da parte della giuria. Un risultato che preannuncia grandi colpi di scena possibili anche nella seconda puntata. Ricordiamo che in gara, oltre ad Alessio Gaudino, ci sono per il ballo Andreas Muller, Umberto Gaudino, Gabriele Esposito e Javier Rojas; per il ballo invece Giordana Angi, Alberto Urso, Irama, Michele Bravi, Random, Gaia Gozzi e The Kolors. Tra i papabili vincitori anche questa settimana, e soprattutto dopo le performance della scorsa puntata, rimane sicuramente Michele Bravi.

Amici Speciali, Michele Bravi e Andreas Muller saranno i migliori della puntata?

Il cantante ha portato sul palco di Amici Speciali “La vita breve dei coriandoli”, il suo ultimo singolo che ha conquistato l’intera giuria. Questa sera Michele Bravi potrebbe riconfermarsi tra i migliori e, magari, conquistare anche la vittoria. Particolarmente apprezzati nella prima puntata anche Stash e i The Kolors, che hanno riportato in scena i medley che li hanno resi indimenticabili durante la loro partecipazione (finita con la vittoria) al format classico di Amici. Occhi puntati anche su Andreas che nella prima puntata è apparso un po’ sottotono ai più attenti. Il ballerino potrebbe aver ritrovato il massimo della forma e, questa sera, potrebbe colpire i telespettatori con una coreografia dagli effetti speciali. Chi la spunterà?



