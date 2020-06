VINCITORE AMICI SPECIALI/ Irama sorpassa Michele Bravi? Attenzione ai Gaudino che..

Pubblicità

Chi sarà il vincitore della finale di Amici Speciali? Difficile azzardare un favorito in questa finalissima, dove quattro concorrenti si contendono il primo posto in classifica e il titolo di Campione. Le ultimi voci davano in pole positon Michele Bravi e Irama, anche se non possono essere sottovalutati Alessio Gaudino e Umberto Gaudino. “Uno di voi quattro vincerà questa edizione di Amici Speciali!”, dice Maria de Filippi durante la presentazione dei finalisti nella puntata conclusiva di Amici Speciali. Sui social i fan si sono schierati in favore dei loro idoli. La sfida è appena cominciata: tra poche ore avremo il nome del campione di questa edizione speciale di Amici. Chi solleverà la coppa tra Alessio Gaudino, Umberto Gaudino, Michele Bravi ed Irama? (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

CHI SARA’ IL VINCITORE DI AMICI SPECIALI?

Dopo tre puntate di musica, danza e grandi emozioni, oggi, venerdì 5 giugno, in prima serata su canale 5, sarà decretato il vincitore di Amici Speciali. I protagonisti del quarto ed ultimo appuntamento del nuovo format di Maria De Filippi che ha riportato in tv non solo alcuni grandi protagonisti delle passate edizioni di Amici, ma anche giovani artisti come Random e grandi voci come quella di Michele Bravi. Questa sera, a contendersi la vittoria saranno tre ex allievi della scuola di Amici come il cantante Irama e i ballerini Alessio Gaudino e Umberto Gaudino e il cantante Michele Bravi, tornato in tv dopo la traumatica esperiemza dell’incidente. Quattro grandi talenti, amatissimi dal pubblico e pronto a mettersi in gioco per raccogliere fondi per sostenere la Protezione Civile, ma chi sarà il vincitore?

VINCITORE AMICI SPECIALI: MICHELE BRAVI E IRAMA GRANDI FAVORITI

Michele Bravi e Irama sono i grandi favoriti per la vittoria di Amici Speciali. I due cantanti hanno dalla propria parte non solo il sostegno dei rispettivi fans, ma anche delle agenzie di scommesse che considerano una lotta a due la finale del talent show di canale 5. La vittoria di Michele Bravi, infatti, è quotata tra 1.55 e 2.00 mentre Irama è dato vincitore da quote che vanno da 1.60 a 2.10. Non sembrerebbero esserci molte speranze di trionfare per i due ballerini. La vittoria di Alessio Gaudino è quotata tra 13.00 e 16.00 mentre quella di Umberto Gaudino vale nove volte la somma puntata. Il vincitore di Amici Speciali, dunque, sarà uno tra Michele Bravi e Irama? A pensarla così sono anche i fans di Amici che hanno tifato per i due cantanti sin dalla prima puntata. Tra i due, tuttavia, Bravi sembrerebbe avere qualche chance in più. Sarà lui, dunque, il vincitore?



