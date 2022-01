VINCITORE BAKE OFF DOLCI SOTTO UN TETTO, CHI E’?/ Le cugine contro gli sposi!

Bake Off Dolci sotto un tetto 2022: inizia la prova tecnica

Tra pochissimi minuti sapremo chi è il vincitore di Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto. La prima prova di questa finalissima è tecnica. I concorrenti rimangono a bocca aperta appena vengono a conoscenza del fatto che non bisogna replicare un dolce di uno chef ma combinare due dolci insieme: metà di Ernst Knam e metà di Damiano Carraro. Un dolce al cioccolato su due piani. Le sorelle Carmen e Francesca sembrano in difficoltà. Carmen a detta della sorella è troppo agitata mentre Francesca secondo Carmen è troppo lenta. Le cugine Nadia e Francesca, invece, viaggiano spedite mostrando una certa dimestichezza con la prova assegnata. Gli eterni sposini Giovanna e Ciro mostrano affiatamento con Ciro che prova a dare un tocco di fantasia in più, moderato dai consigli di Giovanna. Al terzo posto si classificano le sorelle, Carmen e Francesca. Dunque gli sposi contro le cugine. Chi sarà il vincitore di Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto? (agg. di F.D. Zaza).

Bake Off Dolci sotto un tetto 2022: le tre coppie finaliste

Bake Off Dolci sotto un tetto, tutto pronto per la finale dello spin-off dello show culinario di Benedetta Parodi condotto da Flavio Montrucchio su Real Time. Dopo la semifinale che ha segnato l’uscita dal tendone a un passo dalla finale della coppia “Nonna e Nipote” composta da Mirella e Giacomo, cresce l’attesa per scoprire quale sarà la coppia trionfatrice del cooking show! In gara per il titolo di campione sono rimaste tre coppie. Si tratta della coppia formata dagli “Eterni sposini” Giovanna e Ciro che dovranno vedersela con la coppia de “Le cugine” formata da Nadia e Francesca e infine la coppia de “Le sorelle” di Carmen e Francesca.

Durante la semifinale la coppia “nonna e nipote” sono stati eliminati a causa della prova “i piatti della domenica” che è costata l’eliminazione di una delle coppie favorite per la vittoria finale. Chi sarà il vincitore?

Bake Off Dolci sotto un tetto 2022: chi sarà il vincitore?

Flavio Montrucchio è pronto a tornare con la finale di “Bake Off Italia Dolci sotto un tetto“, il cooking show ispirato all’omonimo programma di cucina. In questa versione, il padrone di casa accoglie alcune coppie di pasticceri amatoriali che, sotto il tendone, si sfidano a colpi di dolci. A giudicare le prove culinarie dei concorrenti la giuria composta da Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio. Alla finale sono arrivate tre coppie: “Eterni sposini” Giovanna e Ciro, “Le cugine” Nadia e Francesca e “Le sorelle” Carmen e Francesca.

Chi la spunterà? Per scoprirlo non resta che seguire la finale di Bake Off Dolci sotto un tetto trasmessa venerdì 28 gennaio 2022 in prima serata su Real Time!



