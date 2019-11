Vincitore Bake Off Italia 2019, chi è/ Sfida a due tra Martina e Riccardo?

Il giorno tanto atteso è arrivato. Oggi, venerdì 29 novembre, dalle 21.15 su Real Time, andrà in onda la finalissima Bake Off Italia 2019 al termine della quale sarà eletto il miglior pasticcere amatoriale 2019. A contendersi il titolo saranno Hasnaa, Riccardo, Rong e Martina, i quattro migliori concorrenti della settima edizione di Bake Off Italia che, questa sera, dovranno affrontare il severo giudizio di Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara e di Antonino Cannavacciuolo che è il giudice speciale della serata. La finale comincerà con la prova creativa al termine della quale ci sarà il primo eliminato. Seguirà, poi, la prova creativa che determinarà il secondo eliminato della serata mentre a decidere il vincitore assoluto di Bake Off Italia 2019 sarà la prova a sorpresa.

CHI SONO I FINALISTI DI BAKE OFF ITALIA 2019

Hasnaa, Riccardo, Rong e Martina sono i fantastici quattro di Bake Off Italy 2019 che, questa sera, cercheranno di portare a casa il titolo di miglior pasticcere amatoriale 2019, ma andiamo a scoprire nel dettaglio chi sono. Rong Hao Wu è nato a Milano nel 1990 ed è l’unico della sua famiglia ad avere la passione per la pasticceria. La parlantina e la simpatia sono stati i suoi punti di forza nel talent show culinario. Riccardo ha solo 18 anni, frequenta l’istituto alberghiero e sente di avere delle grandi responsabilità avendo preso il posto del padre nel cucinare per la sua famiglia. Martina, invece, ha 20 anni e vive a Bologna con i genitori. E’ disoccupata e per il momento trascorre le sue giornate mettendo in pratica la sua passione per la cucina, in particolare per i dolci. Il suo “sogno è quello di aprire una pasticceria, in stile americano”. Hasnaa, infine, è una giovane mamma originaria di Casablanca che, cucinando, fa qualcosa che la rende felice.

VINCITORE BAKE OFF ITALIA? IL WEB PUNTA SU RICCARDO E MARTINA

Riccardo e Martina sono i favoriti per vincere la settima edizione di Bake Off Italia. Il popolo del web, infatti, sulla pagina Facebook del programma di Real Time, ha indicato nei due giovani pasticceri i più meritevoli di contendersi la vittoria finale. “Riccardo per la sua giovane età fa dei capolavori per me lui merita di vincere“, “Io tifo per Martina,ma anche Riccardo potrebbe essere il probabile vincitore,perché è molto bravo e simpatico“, “O Martina o Riccardo. Hasna decisamente ed assolutamente no. Rong nemmeno”, “Non c’è dubbio. Deve vincere il più bravo, Riccardo. Martina in secondo posto, anche lei è brava“, scrivono gli utenti. A contendersi la vittoria, dunque, saranno proprio Martina e Riccardo?



