Bake Off Italia 2020 chiude la sua corsa proprio questa sera con la finalissima di questa edizione ma, soprattutto, con la proclamazione del vincitore di Bake Off Italia 2020, chi è? La domanda che adesso tutti si pongono e questa soprattutto dopo una lunga edizione fatta di abbandoni, malori e colpi di scena che hanno portato solo i 4 migliori, almeno secondo i giudici, sotto il tendone della finale di oggi, 4 dicembre. L’appuntamento come sempre è nel prime time di Real Time con lo scontro finale tra i quattro finalisti ovvero Sara, Philippe, Monia e Maria. Toccherà a loro battagliare nelle ultime prove al cospetto di Ernst Knam e Damiano Carrara, con Csaba della Zorza. Clelia d’Onofrio tornerà per la finalissima e potrà dire la sua sul vincitore di Bake Off Italia 2020, i suoi colleghi avranno scelto bene senza di lei?

Vincitore Bake Off Italia 2020, chi è? Philippe e Maria favoriti ma..

Oggi, Venerdì 4 dicembre 2020, nella finale di Bake Off Italia 2020 i quattro finalisti si scontreranno per il titolo di miglior pasticciere amatoriale d’Italia nel talent cook show, i migliori dei sedici che si sono presentati nella prima puntata del programma. Da una parte c’è il favorito, il giovane e bel Philippe, massaggiatore convinto che il suo mestiere possa aiutarlo anche con i dolci e con le creme, poi c’è la possibile outsider Monia de Carolis. La donna ha rinunciato al suo lavoro in banca per stare vicino ai figli accontentandosi di un ruolo secondario ma senza mai rinunciare all’amore per la pasticceria. Infine, c’è Sara, quella che la pasticcera vorrebbe farla per professione tanto da lasciare tutto per amore dei dolci. Chi riuscirà a spuntarla?



