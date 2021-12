Vincitore Bake Off Italia 2021: chi è Peperita, Daniela, Roberto o Lola?/ Ultima grande sfida

Chi è il Vincitore Bake Off Italia 2021?

Tutto pronto per scoprire il nome del vincitore di Bake off Italia 2021. Sono quattro i concorrenti finalisti che si contendono la vittoria del programma e azzardare pronostici risulta assai complesso. Tra i papabili vincitori abbiamo Peperita, Daniela, Roberto e Lola, pronti a battagliare nell’ultima grande sfida ai fornelli. Prima di entrare nel vivo della finale, tuttavia, ci sarà da scoprire chi andrà avanti tra Lola e Peperita, le quali hanno ottenuto la qualificazione all’ultima puntata di quest’anno ma che dovranno sfidarsi in uno scontro diretto per prendere parte alla finale vera e propria.

Dunque, chi sarà il vincitore di Bake Off Italia? Lo scopriremo al termine della puntata di questa sera, dove i giudici dovranno assegnare ad uno solo degli aspiranti pasticceri il titolo di campione. Andiamo intanto a ricostruire quanto accaduto nell’ultima puntata, dando anche uno sguardo ai social, per tastare l’opinione del pubblico.

Vincitore Bake Off Italia 2021, ultimo grande scontro di quest’anno

Il primo a conquistare l’accesso alla finale è stato il trentottenne siciliano Roberto, che nelle ultime settimane ha compiuto importanti miglioramenti. La Sicilia tifa per lui, anche se pure gli altri finalisti hanno tantissimi sostenitori da casa. Come l’esuberante Peperita, che nella scorsa puntata non ha gradito il fatto di essere arrivata ultima nella prova tecnica. Ed eccoci alla maestra foggiana Daniela, che ha guadagnato il Grembiule Blu con grande determinazione e che ha tutte le carte in regolare per aspirare al traguardo del vincitore.

Attenzione però alla russa Lola, che appunto dovrà vedersela con Peperita per proseguire la sua avventura nella finale di Bake Off. Se dovesse battere Peperita allora potrebbe davvero scombussolare le carte in tavola e diventare un avversario insidioso. Chi sarà quindi il miglior pasticcere di questa edizione di Bake Off Italia 2021? Manca ormai poco all’annuncio del vincitore.



