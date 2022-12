Vincitore Bake Off Italia 2022, chi è?/ Davide Merigo, Chiara Chiasso, Margherita Cracco

Chi è il vincitore di Bake Off Italia 2022?

Grande attesa per la finale di Bake Off Italia 2022. Questa sera, venerdì 2 dicembre, alle 21.20 su Real Time andrà in onda l’ultimo appuntamento con il cooking show condotto da Benedetta Parodi. Al termine della puntata verrà incornato il vincitore di questa decima edizione, che si aggiudicherà il titolo di Miglior pasticcere amatoriale d’Italia.

Sono quattro i finalisti che affronteranno le ultime prove: Chiara Chiasso, Davide Merigo, Ginevra Castaldi e Margherita Cracco. I sondaggi sul vincitore sono particolarmente interessanti, soprattutto l’eliminazione di Leo a un passo dalla finale. Il giovane talento siciliano era senza dubbio uno dei favoriti alla vittoria finale: si era distinto in tutto il percorso, venendo accolto sotto l’ala protettiva di Ernest Knam.

Tra i quattro aspiranti pasticceri rimasti in gara chi è il favorito alla vittoria di questa decima edizione di Bake Off Italia 2022? Davide Merigo ha vinto ben quattro puntate, Chiara Chiasso e Margherita Cracco ne hanno vinte due, mentre Ginevra Castaldi ne ha vinta solo una. Anche questa sera i finalisti dovranno affrontare tre prove, a eliminazione diretta.

Nella prova creativa dovranno preparare la Torta Kek Lapis, meglio nota anche come torta millestrati; nella prova tecnica dovranno ricreare la Torta Giubileo proposta da Gino Fabbri; per il rush finale, i due concorrenti superstiti dovranno realizzare il loro percorso di pasticceria, composto da tre preparazioni: una torta classica da forno, un dolce al piatto e una monoporzione moderna. Chi sarà il vincitore o la vincitrice della decima edizione di Bake Off Italia? Stando ai sondaggi sui social sembra che il favorito sia Davide, mentre la concorrente napoletana sembra la meno amata dal pubblico: “Basta che NON sia Ginevra” e “Chiunque eccetto Ginevra”, si legge su Twitter.

