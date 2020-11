Vincitore Ballando con le stelle 2020 e classifica finale/ Chi è? Isoardi favorita, ma Gilles Rocca…

CHI SARÀ IL VINCITORE DI BALLANDO CON LE STELLE 2020?

Questa sera, al termine della finalissima di Ballando con le stelle 2020 condotto da Milly Carlucci, sarà decretata la coppia vincitrice. A contendersi la vittoria saranno: Tullio Solenghi e Maria Ermachkova; Paolo Conticini e Veera Kinnunen; Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina; Gilles Rocca e Lucrezia Lando; Elisa Isoardi e Raimondo Todaro; Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira. Alessandra Mussolini e Samuel Peron. Sette coppie che, nel corso della serata, si sfideranno in una serie di sfide che porteranno ad eleggere le due coppie che si sfideranno, poi, in quella che sarà la sfida finale. A decretare la coppia vincitrice sarà, come sempre, il pubblico. Qual è, dunque, la coppia che ha più probabilità di vittoria? Tutte e sette le coppie finaliste hanno fatto un percorso bellissimo e meriterebbero la vittoria, ma solo una trionferà. Chi sarà?

VINCITORE BALLANDO CON LE STELLE 2020: SORPRESA GILLES ROCCA?

La coppia favorita per la vittoria di Ballando con le stelle 2020, nonostante un malus di dieci punti, esattamente come la coppia formata da Tullio Solenghi e Maria Ermachkova, resta quella formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro che, dopo essere stata riammessa alla gara attraverso il ripescaggio, ha i favori del pubblico. La vittoria di Elisa Isoardi resta quotata a 2.50, ma la vera sorpresa potrebbe arrivata dalla coppia formata da Gilles Rocca e Lucrezia Lando la cui quota, come fa sapere Agipronews, è passata da 13,00 a 5,00. Resta stabile, invece, la quota di Paolo Conticini, considerato tra i favoriti sin dalla prima puntata. Passo indietro, per Daniele Scardina e Tullio Solenghi così come per Alessandra Mussolini, costretta a ballare senza Maykel Fonts che, a causa di una sospetta positività, sarà sostituito da Samuel Peron. A contendersi la vittoria, dunque, saranno Elisa Isoardi, Paolo Conticini e Daniele Scardina? Lo scopriremo questa sera.



