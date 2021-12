Vincitore Ballando con le stelle 2021, chi è?/ Favorita Sabrina Salerno ma…

Chi sarà il vincitore ballando con le stelle 2021? Le previsioni

Stasera verrà proclamato il vincitore Ballando con le stelle 2021. E’ davvero difficile capire chi vincerà perché molto dipenderà dalla sfide che vedremo e anche dai voti che saranno conteggiati, tra giuria e televoto. Tutto potrebbe accadere ma è chiaro che ci siano delle coppie che meritano la vittoria di “Ballando con le stelle” più di altre. Valeria Fabrizi e Filippo Giordano meriterebbero senza dubbio di vincere. L’attrice, dopo una prima puntata sottotono, è stata sempre una delle migliori in pista e ha stupito per energia, carisma, sensualità, voglia di fare. E sarebbe un bellissimo esempio se davvero, alla sua età riuscisse a portare a casa la coppa. I pronostici però parlano di una vittoria assicurata per Sabrina Salerno. Ha dato tutto quello che poteva dare, sulla pista e fuori dalla pista. Ci ha mostrato tutti i suoi lati, anche quelli più nascosti, e tecnicamente, è probabilmente una delle migliori di sempre nel programma di Rai 1. Samuel Peron, merita davvero la vittoria. Probabilmente Sabrina se la batterà con Arisa che grazie a questa esperienza ha mostrato un suo lato inedito.

Attenzione però a Bianca Gascoigne, scelta nel corso del ripescaggio della scorsa puntata di “Ballando con le stelle”. La vittoria la merita lei, la merita anche Simone, che probabilmente il prossimo anno lascerà il programma, almeno la pista ma forse non la famiglia di Rai 1. Ha ragione Selvaggia Lucarelli quando dice che se avesse parlato meglio l’italiano, sarebbe stata senza dubbio la vincitrice dalla prima puntata.

Vincitore Ballando con le stelle 2021, gli outsider per la vittoria finale: Morgan delude e Federico Lauri trascina il pubblico

Morgan invece si è perso dietro polemiche sterili. Inizialmente aveva dimostrato capacità e bravura ma poi è precipitato nuovamente nel vortice del vittimismo. Viste le premesse, da lui ci aspettavamo davvero molto ma molto di più perché nei primi appuntamenti aveva dimostrato di essere un artista vero. Federico Lauri e Anastasia Kuzmina hanno pagato un inizio sottotono, forse per la paura di Federico di essere giudicato. Ha messo da parte l’amatissimo Federico Fashion Style ma ha fatto malissimo, perché quella è la sua essenza e quando lo ha capito, e ha tirato fuori quello che tutti conoscono, il boss del salone delle meraviglie, che si diverte, scherza ed è il re della festa, oltre che un grandissimo lavoratore, ecco che il Lauri ha saputo conquistare anche chi non lo conosceva fino in fondo candidandosi come possibile vincitore Ballando con le Stelle 2021. In pista è stato strepitoso. Federico si è messo in gioco conquistando man mano una larga fetta di pubblico. Sicuramente sul nostro podio salgono Sabrina Salerno, Arisa e Bianca Gascoigne. Chi merita il titolo di vincitore Ballando con le stelle 2021?

