Vincitore Ballando con le stelle 2022: chi è?/ Ema Stokholma o Alessandro Egger, ma Luisella Costamagna…

Vincitore Ballando con le stelle 2022: Ema Stokholma super favorita

Ballando con le stelle 2022, questa sera, avrà finalmente il suo vincitore. A contendersi la vittoria sono Gabriel Garko, Alessandro Egger, Iva Zanicchi, Rosanna Banfi, Ema Stokholma, Luisella Costamagna e Alex Di Giorgio. Sette concorrenti molto diversi tra loro che, puntata dopo puntata, hanno non solo conquistato la fiducia della giuria, ma hanno anche conquistato l’affetto del pubblico che, questa sera, sceglierà il vincitore assoluto. Per scoprire il nome del vincitore sarà necessario aspettare almeno l’una di notte come ha raccontato la stessa Milly Carlucci a Oggi è un altro giorno.

Tuttavia, secondo i pronostici dei bookmakers, ci potrebbe già essere la vincitrice. La super favorita per la vittoria finale, infatti, è Ema Stokholma la cui vittoria è quotata a 1,60. Oltre ad aver vinto l’amore di Angelo Madonia, la Stokholma porterà a casa anche la vittoria?

Se Ema Stokholma è la super favorita per la vittoria, i bookmakers non escludono la vittoria di Alessandro Egger. La vittoria del modello che, nel corso delle varie puntate è migliorato tantissimo sfoggiando un talento che ha conquistato tutti, è quotata a 4,50 mentre quella di Gabriel Garko viene quotata a 5,50. Non sembrerebbero avere molte chance di vincere Iva Zanicchi, Rosanna Banfi, Luisella Costamagna e Alex Di Giorgio.

Il podio di Ballando con le stelle 2022, dunque, sarà formato da Ema Stokholma, Alessandro Egger e Gabriel Garko in quest’ordine o ci sarà qualche sorprese dell’ultima ora? Tra i tanti, il pubblico potrebbe premiare Rosanna Banfi che, non solo è stata un’indiscussa protagonista con le sue esibizioni, ma anche con la sua storia.

