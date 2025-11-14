Il nuovo favorito di Ballando con le Stelle: chi sta ribaltando ogni pronostico? Il nome del possibile vincitore.

Vincitore Ballando con le Stelle 2025: chi è il favorito assoluto della settimana

Prosegue l’edizione di Ballando con le Stelle 2025 con i concorrenti che si stanno impegnando talmente tanto da far quasi bruciare la pista da ballo. E nonostante gli infortuni che hanno colpito alcuni aspiranti ballerini – come Francesca Fialdini – si continua al massimo della forza. E per questo, viene spontaneo chiedersi chi è il favorito di Ballando con le Stelle? Chi è il possibile vincitore?

Secondo gli ultimi dati Sisal, è Francesca Fialdini ad essere in testa a tutti. La conduttrice pare essere la star suprema di questa edizione di Ballando, accompagnata dai sapienti passi di Giovanni Pernice che non perde un momento per sostenerla. Quindi, secondo alcuni sondaggi Francesca Fialdini potrebbe essere la possibile vincitrice della stagione, ma andiamoci piano, nulla è ancora sicuro!

Vincitore Ballando con le Stelle 2025, Barbara d’Urso declassata?

Nonostante l’hype per Francesca Fialdini come possibile Vincitore Ballando con le Stelle 2025, si posizionano molto bene anche Andrea Delogu e Fabio Fognini. La prima torna in pista durante la puntata di sabato 15 novembre dopo il lutto che l’ha colpita, mentre Fabio ha sorpreso tutti: nessuno avrebbe scommesso su di lui, ma in poco tempo è diventato il simbolo dell’edizione, nonchè il perfetto concorrente inadatto al ballo che però, si impegna parecchio. Intanto, Barbara d’Urso cala a picco con i bookmakers che la vedono scivolare a 4,50. Sotto l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 spuntano poi gli altri, tra cui Martina Colombari che non si difende niente male, Paolo Belli, Rosa Chemical, Filippo Magnini, Marcella Bella ultima con Nancy Brilli.