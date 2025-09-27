Primi pronostici su chi sarà il vincitore di Ballando con le stelle 2025: cosa prevedono gli scommettitori.

L’attesa è finalmente finita: alle 20.35 di oggi, sabato 27 settembre, parte ufficialmente Ballando con le stelle 2025. Quella con cui Milly Carlucci festeggia il 20esimo anniversario della sua trasmissione è un’edizione che ha scatenato la curiosità del pubblico sin dall’annuncio dei concorrenti. Il cast è fortissimo e piace davvero molto al pubblico che è curioso di vedere in pista determinati concorrenti come Barbara D’Urso, Rosa Chemical ma anche Nancy Brilli e Marcella Bella.

Nonostante la prima puntata non sia ancora andata in onda, gli scommettitori hanno già fatto un pronostico svelando il nome del concorrente che ha più possibilità di vincere. Come le previsioni del pubblico, anche i bookmakers esperti considerano la favorita per la vittoria Barbara D’Urso quotata a 2,50.

Vincitore Ballando con le stelle 2025: chi sono gli altri favoriti

Secondo gli scommettitori, il podio di Ballando con le stelle 2025 potrebbe essere tutto femminile. Se Barbara D’Urso è la super favorita per conquistare il primo posto, il secondo e il terzo posto potrebbero andare ad Andrea Delogu e Martina Colombari, entrambe quotate a 4,50. Anche Francesca Fialdini, quotata a 6,00, ha buone possibilità di conquistare un posto del podio.

Se le donne sono le super favorite, il primo uomo che potrebbe togliere i primi piazzamenti alle colleghe donne è Fabio Fognini dato a 7,50 seguito da Paolo Belli a quota 9,00. Chi, secondo i bookmakers, non avrebbe alcuna possibilità di conquistare le prime posizioni è Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli.