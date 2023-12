VINCITORE BALLANDO CON TE 2023: CHI È?/ Nikita Perotti e Sophia Berto trionfano nello show di Milly Carlucci

Ballando con te 2023: vincono Nikita Perotti e Sophia Berto, sconfitti i preferiti Sism

La semifinale di Ballando con le stelle 2023 questa sera, sabato 16 dicembre, si è aperta con il torneo Ballando con te che visto sfidarsi degli incredibili talenti: Anita Cimmino, Nikita Perotti e Sophia Berto, Nicolo’ Ruggiero e Assunta Lucenti e il Gruppo Sism. Antonio Fini esperto di danza, insieme ai voti di Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira ha deciso di premiare la coppia Nikita Perotti e Sophia Berto con un viaggio studio a New York.

E a vincere Ballando con te 2023 sono stati Nikita Perotti e Sophia Berto. A premiarli è intervenuto il presidente del CONI Giovanni Malagò. Milly Carlucci, invece, mentre la coppia alzava la coppia tra lacrime di gioia e commozione si è voluta congratulare con gli altri giovani talenti che comunque avranno sicuramente un futuro radioso nel mondo della danza davanti.

Vincitore Ballando con te 2023: l’elezione in diretta

Oltre alla gara tra i concorrenti, nel corso delle puntate di Ballando con le stelle 2023, Milly Carlucci ha dato spazio anche ai ballerini non famosi scovati durante Ballando on the road. Tra i tanti partecipanti, i più meritevoli hanno conquistato la possibilità di partecipare a Ballando on the road 2023. Sono diversi i concorrenti selezionati, ma solo uno sarà il vincitore assoluto del torneo. La finalissima di Ballando con te 2023 si svolgerà oggi, sabato 16 dicembre, nel corso della semifinale di Ballando con le stelle 2023. Chi sono, dunque, i concorrenti che proveranno a portare a casa l’ambito trofeo?

Questa sera si sfideranno Anita Cimmino contro Nikita Perotti e Sophia Berto – Nicolo’ Ruggiero e Assunta Lucenti contro Gruppo Sism, a cui si aggiungerà la coppia ripescata dopo la staffetta di ripescaggio. Chi sarà il vincitore?

Vincitore Ballando con 2023: pronostico

Tutti i concorrenti di Ballando con te 2023 hanno dimostrato di avere un grande futuro davanti. Tra i tanti, hanno particolarmente colpito la giuria di Ballando con le stelle, ma anche i telespettatori, il Gruppo Sism, un gruppo di ballerine del Centro Studi Danza “Sismo” di Lamezia Terme che ha sfidato vincendo Sofia Nicosanti. Con la loro energia e il loro evidente talento, le giovani ballerine sono considerate in pole per la vittoria.

Potrebbero, tuttavia, trionfare anche Nikita Perotti e Sophia Berto, ballerini di 19 anni “campioni italiani di latin show nel 2021, e finalisti al campionato assoluto della Federazione Italiana Danza Sportiva negli ultimi 2 anni”, come fa sapere il portale Prima Chivasso. Chi sarà, dunque, il vincitore?

Finale Ballando con te 2023: Calabria protagonista

La Calabria sarà ancora protagonista della finalissima di Ballando con te 2023. Dopo Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, protagoniste delle precedenti puntate, la finalissima sarà preceduta dalle immagini di Crotone. La città farà così da sfondo alle esibizioni dei finalisti.

I vincitori, poi, avranno la possibilità di esibirsi anche nell’ultima puntata di “Ballando con le Stelle 2023”, in onda sabato 23 dicembre durante la quale sarà eletta la coppia vincitrice dei vip.











