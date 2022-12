Vincitore Ballando on the road, chi è?/ Thomas Piaggi si candida per il titolo, ma…

Vincitore Ballando on the road, chi é? Thomas Piaggi si candida

Occhi puntati sul vincitore di Ballando on the road. Questa sera, sabato 17 dicembre, scopriremo il verdetto sulla competizione itinerante di Ballando, che coinvolge talenti di ogni età da tutta la penisola. Il primo concorrente finalista ad esibirsi è Thomas Piaggi, che si esprime in pista con grazia ed eleganza, dopo essersi raccontato davanti alle telecamere. I genitori di Thomas Piaggi, lo definiscono “meraviglioso perché ha fatto tanti sacrifici e ne ha passate tante, ma a volte arrivano i risultati”. Tra gli sfidanti ci sono i due giovanissimi Lorenzo Bonzi e Cara Cabusi, che stanno insieme da quattro anni e che condividono la passione per il ballo. E poi ancora gli Spinkids, già visti all’opera nel torneo Ballando con te un mese fa. Il gruppo, ora che è arrivato in finale, ha tutte le intenzioni di portare a casa la vittoria. Ci riuscirà?

Ballando on the road, la finale regala una gioia a Christian ed Ermanno

Arriva dunque il momento di vedere in pista di Ballando on the road i finalisti di questa competizione. Da Piaggi agli Spinkids, passando per la coppia Lorenzo Bonzi e Cara. Chi porterà a casa il titolo? Tutti i ballerini di questa edizione sono oggettivamente capaci e dotati di un talento entusiasmante. Ballando on the road ci ha regalato concorrenti davvero eccelsi, in grado di puntare al titolo di fronte alla giuria del programma di Milly Carlucci, in una finale che si annuncia particolarmente rovente. Ci sono anche Ermanno e Christian tra i contendenti, pure loro vogliono vincere a tutti i costi. “Non esiste un modo diverso di vivere questa cosa”, dicono entusiasti i ballerini prima di esibirsi. Anche loro fanno un figurone, ma adesso la palla passa alla giuria e ai voti social. Il primo verdetto sorride a Christian ed Ermanno, che ottengono l’opportunità di studiare a New York.

