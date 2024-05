Vincitore ballo Amici 2024, chi è?/ Il pronostico: Marisol verso il trionfo, poche chance per Dustin

Amici 2024, Marisol vincerà nel ballo? Le previsioni verso la finale

A pochi giorni dalla finalissima di Amici 2024 il pubblico si chiede chi sarà il vincitore del talent. Nel ballo tutto sembra portare a Marisol, che è l’unica danzatrice rimasta in gioco con Dustin. Sarà dunque uno di loro a trionfare nella categoria, con le quote dei bookmakers che sembrano sorridere alla giovane ballerina. Per SNAI la vittoria di Marisol è quotata a 3.50, mentre le chance di trionfo per Dustin sono assai ridotte, con SNAI che paga 15 volte le posta. Sarah invece potrebbe essere la sorpresa della finalissima e vincere davanti a Petit.

Nei giorni scorsi iIl professor Raimondo Todaro si è espresso in maniera molto positiva su Marisol, candidata alla vittoria nel ballo insieme a Dustin: “Trovo che lei sia una forza della natura. Ho visto poche ballerine con quel potenziale e trovo che sia migliorata molto dall’inizio. Al serale ha fatto un bel cambiamento e non ha sbagliato un’esibizione. Dustin da settembre l’ho sempre messo primo, quindi lui non è una sorpresa”. Strada libera dunque per Marisol verso la vittoria di Amici 2024? Lo scopriremo nella finalissima di sabato sera 15 maggio su Canale Cinque.

Marisol verso il trionfo ad Amici 2024, la previsione di Raimondo Todaro

Il prof Raimondo Todaro nei giorni scorsi ha elogiato la grande crescita di Marisol, ormai sempre più favorita nel programma condotto da Maria De Filippi. “Sul palco del serale lei ha fatto quel cambiamento che le mancava nel pomeridiano” ha spiegato il compagno di vita di Francesca Tocca. Inoltre Todaro ha rincarato la dose ai danni di Dustin Taylor, che si vedrebbe quindi perdere consensi alla candidatura al titolo di vincitore di ballo nel format, a discapito di Marisol: “L’ho sempre messo primo in classifica danza, lo trovavo pronto a lavorare… ma ora non é più una sorpresa, ha continuato per la strada per il serale”, ha detto Todaro quindi, nella sentenza critica rilasciata sul giovane artista, che avrebbe faticato non poco a sorprendere il maestro nelle performance sul palco Amici 2024 nelle ultime settimane.

Sabato 18 maggio scopriremo chi sarà il vincitore di Amici 2024 nella sezione ballo, con Marisol che anche secondo il pubblico è la indiziata numero uno per il trionfo. E Dustin è scivolato indietro anche nelle preferenze di molti telespettatori, pronti a puntare le loro fiches su Marisol Castellanos.











