Colpo di scena per la categoria ballo di Amici 24: il vincitore è Daniele Doria e batte anche la favorita Alessia Pecchia. La ballerina di latino lascia la finale in lacrime, chiaramente dispiaciuta per la finalissima mancata, ma felice di aver conquistato un post del cast dei ballerini professionisti di Amici dalla prossima edizione. Per Daniele, oltre alla vittoria della categoria danza, arriva anche una proposta lavorativa per il dopo Amici: la partecipazione al musical West Side Story con la compagnia del Teatro dell’opera di Roma e una borsa di studio per l’anno 2025/2026 più alloggio per la The Ailey School, vero e proprio sogno di Daniele. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi sarà il vincitore della categoria ballo di Amici 24?

L’attesa è finita: questa sera, 18 maggio 2025, conosceremo il vincitore della categoria ballo di Amici 24. Si conclude qui la lunga avventura iniziata a fine settembre, un percorso che ha visto proprio i ballerini grandi protagonisti tanto che, a differenza degli ultimi anni, sono in maggioranza rispetto ai cantanti (che sono in due rispetto ai quattro dello scorso anno). I ballerini arrivati in finale sono tre: due della squadra di Alessandra Celentano (che ogni anno ormai riesce ad aggiudicarsi la finale con uno o più elementi), e uno della squadra di Emanuel Lo.

Per il primo team citato, ci sono Alessia Pecchia e Daniele Doria. La prima è una ballerina di latino che ha dimostrato, sin dall’inizio, una forte tenacia oltre che un grande talento. Ha suscitato anche una grande simpatia nel pubblico a casa, essendosi spesso esposta sia personalmente che nei confronti degli altri.

Vincitore ballo Amici 24, cosa dicono i pronostici prima della finale

Daniele Doria è invece partito molto forte ma ha avuto difficoltà nel corso del serale, risalendo solo nelle ultime puntate e aggiudicandosi così la finale. Francesco Fasano è invece entrato a poche settimane dall’inizio del serale, ma il suo grande talento e la forte tecnica gli hanno assicurato un percorso fatto di soddisfazioni fino alla finale. Ma chi, tra loro tre, potrebbe dunque essere il vincitore della categoria ballo di Amici 24?

Fino a qualche settimana fa, avremmo avanzato un’ipotesi con pochi dubbi: quella della vittoria di Alessia Pecchia. Sta di fatto che le cose sono però cambiate e, al momento, stando alle simpatie del web e ai pronostici, Daniele Doria è salito molto e potrebbe essere lui il vincitore ballo Amici 24. Meno probabile è, al momento, la vittoria di Francesco. Nulla però è da escludere quando si parla di televoto.