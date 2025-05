Dalla semifinale alla finale di Amici 24 è un attimo, e da questa al diventare il vincitore della categoria ballo è un passo ancor più breve. Di certo è a questo che stanno pensando ora i tre ballerini ancora in gara: Alessia Pecchia, Francesco Fasano e Daniele Doria. Tra loro c’è sicuramente il vincitore della categoria ballo di questa edizione, che si aggiudicherà un premio di 50mila euro e la possibilità, così, di coltivare i propri sogni anche dopo il talent.

Stando ai pronostici di questo serale, c’è un concorrente su tutti che potrebbe aggiudicarsi questo titolo, e forse anche quello di vincitore assoluto di Amici 24: Alessia Pecchia. La ballerina è stata la favorita sin dall’inizio, e il favore del pubblico si è manifestato in più occasioni, grazie ai televoti aperti durante il pomeridiano.

Daniele, Alessia e Francesco: chi potrebbe vincere la categoria ballo di Amici 24 e perché

C’è però da dire che, nelle ultime settimane, Alessia è un po’ calata a causa di atteggiamenti che poco sono piaciuti al pubblico, che l’ha criticata, infatti, a causa di affermazioni definite “da montata”. Per alcuni, la ballerina è troppo sicura di sé e si sente ‘superiore’ a tutti gli altri. Questo potrebbe penalizzarla al momento della votazione del pubblico, andando invece a favore dello ‘sfavorito’, almeno finora, Daniele Doria. Il ballerino di Amici 24 è partito fortissimo al pomeridiano ma l’arrivo di Francesco Fasano ha notevolmente ridimensionato la sua figura all’interno della classe di ballo, scatenando in Daniele una crisi personale. Ma gli ultimi sviluppi potrebbero favorirlo agli occhi del pubblico, anche a discapito del suo rivale per eccellenza Francesco. Da sfavorito, dunque, Daniele diventerebbe il vincitore della categoria ballo di Amici 24. Sta di certo che, secondo i pronostici, Alessandra Celentano vincerà ancora (lo scorso anno a vincere la categoria ballo è stata la sua allieva Marisol).