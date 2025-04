Il Borgo dei Borghi 2025, primo classificato Militello Val di Catania in Sicilia

Vince Il Borgo dei Borghi Militello Val di Catania, uno splendido luogo in Sicilia che porta con sè una storia millenaria. Già diverso tempo fa era stata inserita nella lista dei siti patrimonio dell’UNESCO grazie alla sua geologia unica e ai reperti archeologici che ancora oggi la rendono una delle meraviglie più valorose in Italia. Il suo territorio presenta segni risalenti all’età del bronzo e non solo, con un centro storico pieno di bellezza.

Rilevanti sono le sue cheise, come l’Abbazia di San Benedetto, la Chiesa Santa Maria la Vetere originaria del 1090 e tanto altro, come le cascatelle dell’Oxena. Non per nulla, Militello Val di Catania ha vinto Il Borgo dei Borghi 2025, classificandosi al primo posto seguito da Agliè, piccolo borgo piemontese. Al terzo posto troviamo invece il Lazio con Vignanello. Un podio di tutto rispetto, che dimostra come anche quest’anno sono state valorizzate le bellezze nascoste del nostro territorio. (Agg. Delia Piavani)

Vincitore Borgo dei borghi 2025, arriva la sfida finale

E’ tempo dell’ultimo atto, questa sera scopriremo il vincitore Borgo dei borghi 2025 con una sfida decisamente affascinante. Le due regioni italiane rimaste in gioco sono Calabria e Sicilia, che si sfideranno nella battaglia finale del programma in onda su Rai3 alle 20.35, quale sarà il borgo più apprezzato? Saranno tre giurati a rivelare quale sarà il borgo più apprezzato, Alberta Campitelli, storica dei giardini e membro del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici, ma anche la biologa Barbara Gallavotti e Jacopo Veneziani, noto critico d’arte. Sarà svelata inoltre la classifica completa di Borgo dei borghi 2025, oltre chiaramente al vincitore di questa edizione.

Vincitore Borgo dei borghi 2025 si nasconderà tra Calabria e Sicilia, ma quelli che abbiamo visto darsi battaglia nel corso del programma sono tanti e tutti più che suggestivi.

Vincitore Borgo dei borghi 2025, i borghi in competizione

Tanti luoghi mozzafiato si sono sfidati in questa edizione di Borgo dei borghi, con Aireta e Militello in Val di Catania rimasti a contendersi il posto per il trionfatore del programma nella versione del 2025.

Agliè (Piemonte), Agnone (Molise), Aieta (Calabria), Ala (Trentino Alto-Adige), Buggerru (Sardegna), Corenno Plinio (Lombardia), Deiva Marina (Liguria), Grado (Friuli-Venezia Giulia), Ischitella (Puglia), Lazise (Veneto), Maiori (Campania), Militello in Val di Catania (Sicilia), Montalbano Jonico (Basilicata), Montechiarugolo (Emilia-Romagna), Nus (Valle D’Aosta), Penne (Abruzzo), San Gemini (Umbria), Scarperia (Toscana), Sirolo (Marche), Vignanello (Lazio).