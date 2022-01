Vincitore Caduta Libera Campionissimi, chi è?/ Nicolò, Chirstian o Silvio…

Chi ha vinto Caduta Libera Campionissimi?

Cresce l’attesa per la finale di Caduta Libera Campionissimi e il pubblico non vede l’ora di scoprire il nome del vincitore di questa edizione speciale. Sarà una finale tutta bresciana quella che presenterà Gerry Scotti questa sera. Una serata speciale, che chiude il ciclo di un programma che ha tenuto compagnia ai telespettatori più affezionati anche durante le festività, mettendo in sfida i concorrenti più importanti.

E nell’appuntamento di questa sera capiremo quindi chi sarà incoronato come Campionissimo 2021 di “Caduta Libera“. Cresce l’attesa sui social e in generale sul web, dove i fans azzardano i primi pronostici. Ricordiamo che nelle puntate precedenti ogni super vincitore di una delle 10 edizioni del programma è salito sulla botola, sfidando nuovi personaggi, tra cui tanti vip, che anche questa sera non mancheranno.

Caduta Libera Campionissimi, finale bresciana: il vincitore tra Nicolò, Silvio o Christian

Puntata dopo puntata i concorrenti sono stati scremati ed eccoci arrivare alla finale, con un trittico bresciano in lizza per il titolo di vincitore Caduta Libera Campionissimi. Dunque nella puntata decisiva ritroviamo Nicolò Scalfi e Christian Fregoni, vincitori, sulla botola, della prima e della terza puntata di “Campionissimi”, e il mitico Silvio Modesti, che, nel 2017 si è aggiudicato il titolo di Campione e questa sera vuole raddoppiare, dopo aver già affrontato Nicolò in una delle prime puntate speciali di questa edizione.

L’attesa è ormai agli sgoccioli, con poche certezze e tante domande: chi sarà il vincitore? Difficile dirlo, ma di sicuro sarà un concorrente bresciano. Appuntamento fissato in prima serata su Canale 5, con Gerry Scotti e i suoi simpatici concorrenti pronti a divertirsi e a divertire.



