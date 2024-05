Vincitore canto Amici 2024, chi è?/ Il pronostico: Petit pronto a sbaragliare la concorrenza

Petit possibile vincitore di Amici 2024 nel canto: le previsioni

Si avvicina sempre di più la finale di Amici 2024. Il talent condotto da Maria De Filippi sabato 18 maggio andrà in onda con la finalissima che incoronerà i vincitori del talent. Chi si aggiudicherà la vittoria nella sezione canto? Tutto può succedere, anche se il nome caldo resta quello del giovanissimo Petit. Sarah Toscano potrebbe svolgere il ruolo di outsider, mentre Holden resta in scia di Petit. Biccy ha riportato le quote aggiornate di Sisal, Gold Bet e Better, quando mancano tre giorni all’atto conclusivo di Amici 24. Mida è l’allievo con meno chance di vittoria, stando alle previsioni.

Primo classificato, Petit: 1,9 | 1,8 | 1,8

Secondo posto, Holden: 3,5 | 3,5 | 3,5

Terzo in classifica, Marisol: 5 | 4,5 | 4,5

Quarto posto, Sarah: 7,5 | 4,5 | 4,5

Quinta posizione, Dustin: 9 | 9 | 9

Sesto posto, Mida: 16 | 11 | 11.

Le previsioni social invece sono diverse e stando all’umore del pubblico di Amici 2024, a spuntarla alla fine potrebbe essere la cantante Sarah.

Amici 2024 finale, Sarah sogna la vittoria: può beffare Petit nel canto?

Stando ai sondaggi raccolti da Reality House, infatti, il pubblico di Amici 2024 dei social non sembra avere dubbi: Sarah è la concorrente più votata e, al momento, è in testa alle proiezioni con una stima che tocca addirittura il 58% delle preferenze. Subito dietro di lei il figlioccio di Laura Pausini, Holden (21%), mentre ancora più indietro nelle gerarchie vediamo la ballerina Marisol (10%), Mida (scivolato al 5%) e Dustin (4%). Condannato dai telespettatori, invece, il favorito Petit, dato soltanto al 2%: “Sarah, Sarah e ancora Sarah”, “Sarah, se non lei Holden o Marisol, ma vincerà Petit”, “Vince lo ‘0 certificazioni e raccomandazioni’, ossia Petit” “Adorerei una vittoria di Sarah… ma trionferà un Petit qualsiasi, purtroppo” si legge tra le varie opinioni circolate via social. Chissà se la grande scalata vissuta da Sarah nella fase Serale di Amici potrà davvero essere premiato con un trionfo finale del talent show di Maria De Filippi che solo fino a qualche settimana fa sembrava totalmente insperato.

Come riportato da Biccy, il prof Raimondo Todaro ha voluto spendere parole importanti per i due ballerini che si contenderanno la vittoria almeno nel ballo:” Per me meritano di arrivare all’ultima puntata Marisol e anche Dustin. Loro due sono fortissimi e credo sia bello e giusto che il trionfatore della categoria si decida proprio nella finale”. Tutto può ancora succedere ad Amici 2024.











