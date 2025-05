A poco dalla proclamazione dei finalisti ufficiali di Amici 24, è bene cercare di capire chi potrebbe conquistare il titolo di vincitore di categoria. Com’è noto al pubblico del talent, oltre al vincitore assoluto del programma, che porterà a casa un montepremi di 150mila euro, sarà proclamato anche un vincitore per la categoria ballo e per la categoria canto, che conquisterà invece un montepremi di 50mila euro.

Nicolò Filippucci finalista ad Amici 24?/ 'Sabotato' dalla giuria, il pubblico protesta: "Vincitore!"

Sono tre i concorrenti di Amici 24 ad essere arrivati in semifinale e che, dunque, al momento sono ancora in corsa per la vittoria della categoria canto: Antonia Nocca, Nicolò Filippucci e TrigNo. Ma chi tra loro potrebbe trionfare? Partiamo da Antonia. Se seguissimo l’andamento del serale, facendo il conto di chi ha vinto di più, dovrebbe essere sicuramente lei la vincitrice.

Trigno finalista di Amici 24?/ Web diviso: "Non lo merita". Ecco perché invece può farcela

Antonia, Nicolò e TrigNo: ecco chi potrebbe essere il vincitore della categoria canto di Amici 24 e perché

Sta di fatto che, se dipendesse dalla giuria, è molto probabile che Antonia sarebbe la vincitrice della categoria canto di Amici 24. Sappiamo, però, che a scegliere il vincitore è il pubblico a casa che, ad oggi, non ha manifestato una particolare simpatia per la concorrente (almeno stando ai commenti del web, dove molti la definiscono ‘montata’ e ‘piena di sé’). Seguendo questo ragionamento, sarebbero dunque un passo avanti TrigNo e Nicolò. Il primo si è reso protagonista di un serale fatto di ottime prestazioni e una crescita costante, grazie alla quale ha ottenuto un posto in semifinale. Ma se dovessimo parlare di voti da casa, al momento il concorrente preferito tra i tre sembra essere Nicolò Filippucci. Oltre al talento innegabile del concorrente, a piacere al pubblico è la sua umiltà, la sua obiettività e, anche, il fatto che, dopo mesi di elogi, sia stato un po’ messo da parte e trattato con sufficienza anche dai suoi compagni. La voglia di riscatto di fronte alle ‘ingiustizie’, sempre presente nel pubblico, potrebbe portare quest’ultimo a schierarsi dalla parte di Nicolò, portandolo alla vittoria.