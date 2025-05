Se lo scorso anno erano in quattro a contendersi la vittoria della categoria canto, ad Amici 24 sono invece soltanto in due a sfidarsi al centro dello studio. La sfida è, infatti, tra Trigno, allievo di Anna Pettinelli, e Antonia Nocca, concorrente della squadra di Rudy Zerbi. Molti credevano che tra loro ci sarebbe stato anche Nicolò Filippucci che, invece, con grande sorpresa da parte del pubblico a casa, è stato eliminato in semifinale.

Trigno e Antonia sono i due finalisti di canto di Amici 24 e gareggeranno, uno contro l’altro, per cercare di conquistare la vittoria e il montepremi di categoria, che ammonta a 50mila euro. Ma chi tra i due, secondo gli ultimi pronostici, ha più speranze di sollevare l’ambita coppa e andare in finalissima?

Vincitore canto Amici 24, chi è favorito tra Trigno e Antonia secondo gli ultimi pronostici

Sia Trigno che Antonia Nocca hanno fatto un percorso lodevole, seppur molto differente ad Amici 24. La cantante, arrivata con un mese di ritardo rispetto all’inizio del programma, si è imposta sin da subito tra i migliori dell’intera classe e ha vissuto ben pochi cali, classificandosi quasi sempre prima nelle varie gare. Ben diverso è il percorso di Trigno, che dopo un inizio molto difficoltoso, durante il quale ha più volte rischiato l’eliminazione (o per sfida, o per provvedimento disciplinare), ha mostrato un’importante crescita personale e musicale durante il serale. Crescita che gli ha assicurato un posto prima in semifinale, poi in finale.

È proprio in virtù di questo percorso-sorpresa che, ad oggi, è Trigno il favorito alla vittoria della categoria canto e anche della vittoria del programma. Antonia, però, non è molto più dietro di lui, secondo gli ultimi pronostici e quote; il che ci indica che potrebbe anche esserci un sorpasso inaspettato, come d’altronde lo scorso anno è capitato con Sarah Toscano nei confronti di Petit e Holden.