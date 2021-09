Vincitore Festival di Castrocaro 2021, chi sarà?/ 8 giovani finalisti: “livello altissimo”

Questa sera, martedì 7 settembre, su Rai 2 va in onda la finale del Festival di Castrocaro 2021, condotta da Paola Perego e Valeria Graci. Nel corso della diretta verrà eletto il vincitore di questa edizione della kermesse musicale. Sono 8 i giovani finalisti: Antonio Meleddu in arte Bandito; Leonardo Meconi in arte Leo Meconi; Federica Marinari; Greta Ciurlante in arte Mirall; Claudia Pregnolato in arte Namida; Camilla Giorgia Bernabò in arte Sintesi; Simone Veludo in arte Simo Veludo; Vite Parallele, duo composto da Simona Dodaro e Aldo Campanaro. Chi tra loro vincerà il Festival di Castrocaro 2021? Ricordiamo che il vincitore sarà ammesso di diritto all’Audizione dal vivo del 72° Festival della Canzone Italiana nella sezione “Sanremo Giovani”. I finalisti verranno votati da una giuria artistica – Ermal Meta, Margherita Vicario, Boosta dei Subsonica e Noemi, dai professionisti/esperti di Rai Radio 2, e dal pubblico, che potrà esprimere la sua preferenza attraverso gli ascolti in streaming sulla piattaforma TimMusic.

Vincitore Festival Castrocaro 2021: chi sarà?

Lo scorso anno, i vincitori della 63ª edizione del Festival di Castrocaro sono stati i Watt – quartetto milanese composto da Greta Elisa e Matteo Ravelli Rampoldi, Luca Corbani e Luca Vitariello – con il loro singolo “Fiori da Hiroshima”. Secondo classificato è stato Niccolò Dainelli, in arte Daino, terzo Stefano Farinetti, in arte Neno (ex concorrente di Amici). Il premio della Siae è andato invece a Federico Castello, in arte Fellow, per il singolo “Fire”.

Chi sarà il vincitore di Festival di Castrocaro 2021? “Secondo me quest’anno c’è un livello di preparazione altissimo tanto che le selezioni sono state complicate e dure”, ha detto Paola Perego intervistata da Il fatto quotidiano. Ricordiamo che, nel corso degli anni, sul palco di Catrocaro sono passate grandi star della musica italiana come: Eros Ramazzotti (1981), Zucchero (vincitore nel 1981), Fiorella Mannoia (1968) e Luca Barbarossa (vincitore nel 1980) e Silvia Salemi (vincitrice nel 1995).

