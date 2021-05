Vincitore Champions League/ Pronostico, quote e previsioni sulla finale

VINCITORE CHAMPIONS LEAGUE: QUOTE E PREVISIONI SULLA FINALE

Chi sarà il vincitore della Champions League 2021? I pronostici di Manchester City Chelsea riguardano ovviamente la finale di Champions League: sabato 29 maggio, alle ore 21:00 presso l’Estadio do Dragao di Porto, conosceremo finalmente il nome della squadra che succederà al Bayern Monaco nell’albo d’oro. Sarà la prima, storica volta dei Citizens oppure i Blues si prenderanno il secondo titolo dopo quello del 2012? E ancora: Pep Guardiola tornerà sul tetto d’Europa con una squadra diversa o, alla seconda finale consecutiva (cone due club differenti) e un esonero di mezzo, a fare festa sarà Thomas Tuchel?

Pronostici Champions League/ Quote e previsioni per le semifinali di ritorno

Comunque la si giri, la finale di Champions League è interessantissima anche dal punto di vista delle previsioni, soprattutto perché si tratta di una partita secca nella quale può succedere di tutto, ma con tante storie da raccontare a bocce ferme e non solo per il fatto che si tratti di un derby, cosa che ormai sembra essere diventata una regolarità. Ad ogni modo, noi per il momento aspettiamo che la finale di Champions League ci faccia compagnia, e nel frattempo possiamo gettare un rapido sguardo sui pronostici di Manchester City Chelsea prendendo in considerazione le principali quote che sono state fornite dai bookmaker.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE/ Previsioni e quote: Psg e City, macchine da gol!

LE PREVISIONI SU MANCHESTER CITY CHELSEA

Per parlare dei pronostici di Manchester City Chelseae scoprire chi sarà il vincitore della Champions League iniziamo dalla Snai: il bookmaker assegna il ruolo di favorito ai Citizens, la cui quota sulla vittoria (segno 1) vale 1,85 volte la puntata. Il segno X per il pareggio vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,50 volte quanto messo sul piatto, mentre con il segno 2 per il successo dei Blues la vostra vincita ammonterebbe a 4,50 volte l’importo investito. Le altre agenzie sono concordi nell’assegnare al Manchester City il favore dei pronostici per questa finale di Champions League, e anche in maniera abbastanza netta: le quote sul segno 1 sono molto simili, si va per esempio da un 1,83 per Bet365 a un 1,90 che è stato stabilito da Unibet, e di conseguenza anche gli altri valori corrispondono. Per esempio la cifra piu bassa per il pareggio è di PlanetWin (3,45) e la più alta la fornisce Bet365 (3,60) mentre la vittoria del Chelsea – ovvero il segno 2, come già detto – questi due bookmaker ci parlano di un 4,70 e un 4,20 rispettivamente, siamo invece a 4,55 volte la giocata con Eurobet.

LEGGI ANCHE:

Pronostici Champions League/ Quote e previsioni quarti: tutto facile per il Chelsea?

© RIPRODUZIONE RISERVATA